نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احسان.. التبرع الآن لدفع إيجارات الأسر المتعففة وميسورة الحال عبر خدمة فرجت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط منصة احسان، حيث تعد هذه المنصة من أبرز منصات العمل الخيري، حيث تقدم العديد من الخدمات المجانية للمواطنين السعودين، وذلك للأسرة المحتاجة وميسورة الحال، وتجمع حاليا تبرعات من أجل سداد ايجارات الأسر محدودة الدخل، التي لا تستطيع دفع تكاليف الايجار، وقد طالب المنصة من جموع المواطنين القادرين استغلال هذه الأيام الكريمة والتبرع من أجل المحتاجين، وتعد هذه الأيام هي أفضل الأيام في السنة لعمل الخير والتصدق للمحتاجين، وفي سطور هذا المقال نتعرف معكم على منصة احسان.

تحرص منصة احسان الخيرية على أن تصل المساعدات المادية وغيرها لمستحقيها، وقد تم اطلاق المنصة من قبل الهيئة السعودية في المملكة العربية السعودية، تقوم المنصة باستثمار البيانات والذكاء الصناعي، كما تعتمد على العديد من المشاريع الخدمية والتنموية، التي تساعد الكثير من أصحاب الدخل المحدود، كما أعلنت المنصة على موقع تويتر جمعها للعديد من أضحيات العيد من أجل توزيعها على المواطنين والعائلات المتعففة، كما وتعل على كفالة الأرامل ذوي الدخل المحدود، وتوفر أيضا السقيا للمحتاج.

في منشور نشرته منصة احسان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، طلب من الناس المقتدرين التبرع لمنصة احسان، وذلك بهدف المساعدة في تأمين إيجارات قليلة الدخل، وأشارت إلى أن اعمال التبرع تستهدف توفير إيجارات السكن للعائلات التي لا دخل لها او محدودة الدخل، من الأسر التي ليس لديها طاقة لدفع الايجار وذلك بسبب قلة مردود الدخل الشهر وزيادة المتطلبات الأسرية، وقد جمعت المنصة مبلغ 18 ألف ريال من مجموع 116 ألف ريال، وتهيب بكم المنصة لاستكمال المبلغ.

خطوات التبرع في منصة احسان الخيرية

يتم التسجيل في منصة بطريقة إلكترونية ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة، ونستعرض لكم خطوة بخطوة كيفية التسجيل والتبرع للأسر المحتاجة.