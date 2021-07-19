نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الخير بدون كلفة أجل من بنك سامبا للسعوديين والوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الخير بدون كلفة أجل من بنك سامبا، حيث يحرص بنك سامبا على توفير جميع احتياجات العملاء من المنتجات التمويلية المتعددة، حيث يساعد البنك جميع المواطنين في تجاوز جميع الأزمات التي قد يواجها بعض المواطنين من خلال توفير تمويل شخصي سريع بدون كلفة أجل والذي يعد من أكثر التمويلات المرنة والتي تتميز بتوافر إجراءات سريعة، ويتم سداد هذا النوع من التمويلات علي فترة زمنية بفترة سداد تصل حتى 9 شهور، علي أن يتم الصرف بدون كلفة أجل، ويتم الحصول علي مبلغ تمويل سواء كان مبلغاً صغيراً أو مبلغاً متوسطاً مع توافر سداده خلال فترة قصيرة، ومن خلال هذا التمويل يمكن شراء سيارة مميزة، أو تجديد منزل، أو لدفع فواتير دراسية أو مصاريف جامعية، أو لمصاريف علاج شخصية وغيرها من الأغراض الهامة لجميع العملاء، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل الخير بدون كلفة أجل من بنك سامبا.

تمويل الخير بدون كلفة أجل من بنك سامبا

يعد تمويل الخير من أكثر القروض التي يحصل عليها العديد من العملاء سواء العملاء الجدد أو العملاء التابعين للبنك، وذلك بسبب ما يتمتع به هذا التمويل من مميزات واضحة ومختلفة عن أي بنك أخر، ومن هذه المميزات:

الحصول علي مبلغ تمويل حتي 100,000 ريال سعودي.

يتميز التمويل بأنه بدون كلفة أجل.

هذا النوع من التمويل مجاز من هيئة الخاصة بالرقابة الشرعية.

يمكن صرف التمويل لجميع الأفراد السعوديين والمقيمين أيضًا مع تجهيز مستحقات نهاية الخدمة لمن يعمل داخل جهات حكومية أو أي قطاعات خاصة.

توافر مزايا متعدد بشأن الحصول على تمويل إضافي أي ما يعرف بإعادة التمويل مرة أخري وذلك عند سداد العميل نسبة 20% من التمويل القائم.

شروط الحصول علي تمويل الخير للمواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية

عمر العميل يجب ألا يقل عن عمر 18 عام حتي يتم الموافقة علي التمويل.

الدخل الشهري للعميل يحب أن يكون 5000 ريال فما فوق.

صرف التمويل بتوافر شهر عمل واحد بجهة العمل وما يزيد عن ذلك.

توافر صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو إقامة للمقيم تكون سارية المفعول.

كيفية تسجيل طلب تمويل من بنك سامبا

بنك سامبا يحرص علي راحة جميع العملاء الذين يرغبون في الحصول علي خدمة من البنك، لذا قد وفر لجميع العملاء خدمة تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قرض شخصي سريع، ويتم طلب التمويل الشخصي سواء للمواطن السعودي والوافد من خلال الدخول علي موقع البنك الإلكتروني الخاص بالتقديم.