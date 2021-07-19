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عمر شويل - جدة طريقة سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر منصة إحسان، حيث في ضوء استمرار التسهيل الإلكتروني لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، تمكنت منصة إحسان من تدشين خدمة جديدة تضاف الي خدماتها الإلكترونية الكثيرة للمستفيدين، ألا وهي خدمة سداد فواتير جميع المستفيدين من خلال خدمة فرجت، فقد توفير هذه الخدمة لجميع المواطنين سواء مواطنين سعوديين أو مواطنين وافدين داخل المملكة، ومن الجدير بالذكر أن تفعيل منصة إحسان قد ساعد كثيراً خلال الفترات القليلة الماضية الي تقديم يد المساعدة الي الفئات الأقل دخلا ومساعدة المواطنين الغارمين وتقديم كل ما يساعد كل فرد محتاج، وسوف نُدرج لكم خطوات وطريقة سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر منصة إحسان.

طريقة سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر منصة إحسان

منصة إحسان قد شرحت عبر الحساب الخاص بها علي توتير طريقة سداد الفواتير الخاصة بالمستفيدين من خلال خدمة فرجت عبر موقع إحسان، وجاءت الخطوات كالتالي:

يجب الدخول علي موقع ومنصة إحسان الإلكترونية. اختيار تبويب “فرجت” من خلال الدخول علي قائمة فرع التبرعات الإلكترونية. يتم التوجه للضغط علي حالة مباشرة أو أن يتم البحث من خلال التصفية أو أن يتم الأمر برقم الفاتورة فقط. الضغط علي استعراض تفاصيل الحالة التي يرغب صاحبها في المساعدة. ثم يقوم كل شخص بتحديد المبلغ الخاص بالتبرع ثم التوجه الي دفع تفاصيل الحالة المعروضة من خلال طرق السداد التي توفرها المنصة.

برنامج مساعدات الأضاحي عبر منصة إحسان

منذ تفعيل برنامج إحسان الخيري بالمملكة العربية السعودية، فقد استقبل برنامج الأضاحي الذي تم تقنينه من خلال منصة العمل الوطنية من خلال منصة إحسان، خلال أول أربعة أيام منذ توفير برنامج الأضاحي ما يتعدى عن 8000 الآف طلب توكيل موجه الي المنصة من أجل أداء مشاعر الهدي والأضاحي خلال هذا العام، والعمل علي توزيعها وتوصيلها الي الأفراد المستحقين خلال فترة الأوقات الشرعية التي يتم تحديدها خلال أيام العيد الأضحى المبارك داخل المملكة، فقد وصلت إجمالي قيمة الطلبات التي تم تقديمها للمنصة ما يقرب من مبلغ 6.2 ملايين ريال.