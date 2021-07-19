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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عام 1442، حيث يستعلم الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام على التأشيرات بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاستعلام من جانب الكثير الأفراد سواء كانوا مواطنين أو وافدين داخل أراضي المملكة وذلك من أجل الحصول على التأشيرات المختلفة حسب كل فرد علي حده، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية السريعة التي توفرها الحكومة السعودية لجميع المواطنين من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، ومن خلال هذه الخدمة يتوفر الكثير من الوقت والمجهود لدي العديد من المواطنين دون الذهاب الي مقر الخارجية، وسوف نوضح لكم بالتفصيل عبر موقعنا خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عام 1442.

منصة إنجاز للتأشيرات الإلكترونية السريعة

يتم الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال منصة إنجاز الإلكترونية التي توفرها وزارة الخارجية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم المنصة خدماتها لفئات متعددة من المواطنين والوافدين بالإضافة الي توفير خدمات المنصة لأصحاب الأعمال والمواطنين الذين لديهم رغبة في زيارة المملكة، علاوة علي ذلك توافر إمكانية الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها بشكل مُسبق، مثل طلبات الزيارة، أو طلب مدة فترة التأشيرات أو طلب الحصول علي تأشيرة حج أو عمرة، بالإضافة الي الطلبات الخاصة بالاستقدام، والتأشيرات الخاصة باستقدام العمال وموظفي البعثات الدبلوماسية داخل المملكة، وغيرها من الطلبات الإلكترونية التي يمكن الاستعلام عنها بشكل سريع وسهل دون الذهاب الي مقرات عمل الوزارة.

رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عام 1442

أكدت منصة إنجاز للتأشيرات أن الاستعلام عن التأشيرات الإلكترونية من الأمور السهلة التي تتوفر لجميع المواطنين والوفدين داخل أراضي المملكة، علي أن يكون الاستعلام من خلال الخطوات التالية: