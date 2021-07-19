نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الأضحى 1442 في السعودية الرياض وجدة والطائف وتبوك وبقية المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية، غدا هو يوم عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول العربية والإسلامية، وتبدأ الأعياد الإسلامية بعد تأدية الصلاة حيث أن الجوامع والساحات العمومية تستعد كل عام لاستقبال آلاف المصلين، ومنذ الساعات الأولى هذا الصباح وعمليات البحث تشهد ارتفاعا غير مسبوق عن التوقيت الذي ستقام فيه صلاة العيد في مدن السعودية وخاصة الرياض وجدة فالبحث عن إقامة الصلاة فيهما كبير جدا، و سنوضح للمتابعين في المملكة العربية السعودية ما تم نقله حول موعد الصلاة وكذلك بعد الشروط اللازمة والتي تفرضها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الذي مازال مستمرا في العالم بأسره لذلك صلاة العيد هذه ستكون وفق إجراءات وشروط يلزم على كل مواطن في المملكة العربية السعودية اتباعها نظرا لتخوف الحكومة من موجة جديدة من هذه الفيروس الذي أرهق العالم بأسره.

وقت صلاة عيد الأضحى

من المعروف أن وقت صلاة العيد يحدد دوما بعد عشرين دقيقة من شروق الشمس، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الآن أن المواطنين سيؤدون صلاة العيد في المساجد وكذلك في الساحات المفتوحة لكن عليهم أن يعوا جيدا مخاطر هذا الفيروس فالأحسن هو التزام كل واحد بالشروط اللازمة لمنع انتشار هذا الفيروس كالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة وغير ذلك من الشروط التي تنصح بها وزارة الصحة المواطنين منذ بدأ هذا الفيروس، سنقدم أيها الزوار الأكارم لموقع ثقفني موعد الصلاة في السعودية وبالتحديد في كل مدينة من مدنها وذلك نظرا لاختلاف الوقت بين عدد من هذه المدن حيث يتراوح فرق الوقت بين بعض المدن إلى عدة دقائق، جدير بالذكر أن اليوم هو يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة وغدا هو يوم العيد في غالبية بلدان العالم العربي والإسلامي.

وقت صلاة عيد الأضحى في السعودية

هذه أبرز مدن المملكة العربية السعودية حيث يبحث مئات الآلاف منها منذ بداية اليوم عن ما هو موعد الصلاة الذي تم تحديده وكذلك عن الشروط التي يجب مراعاتها وهذا التوقيت في كل مدينة:

الرياض: 5:36 صباحًا

مكة المكرمة: 6:09 صباحًا

المدينة المنورة: 6:05 صباحًا

جدة: 6:11 صباحًا

ينبع: 6:11 صباحًا

القويعية: 5:43 صباحًا

الظهران: 5:19 صباحًا

القريات: 6:00 صباحا

تبوك: 6:09 صباحًا

الدمام: 5:19 صباحًا

الطائف:6:17 صباحًا

نجران: 5:59 صباحًا

العلا: 6:07 صباحًا

وبهذا جمهورنا العزيز يسرنا أن نكون قدمنا لكم وقت صلاة العيد في جميع محافظات المملكة فهو من الأعمال الحسنة ويدخل في دائرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، عيد سعيدا مباركا لكم وكل عام وأنتم بألف خير.