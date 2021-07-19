ما هي الخدمات التي تقدمها شركة أنجاز للدفع الإلكتروني والتأشيرات بالمملكة

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عمر شويل - جدة ما هي الخدمات التي تقدمها شركة أنجاز للدفع الإلكتروني والتأشيرات شركة أنجاز لتكنولوجيا المعلومات، هي الشركة المكلفة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، ثم تقوم انت بالسداد إلي الشركة، وذلك مقابل تقديم طلبات التأشيرة إلكترونيا، وللعلم أن الخدمات الإلكترونية تشمل فقط المعالجة لطلبات التأشيرة، والحصول علي نتيجة بالقبول أو الرفض، وأنها لا تشمل المبالغ المترتبة لإصدار التأشيرات، والتي تدفع لصالح الحكومة السعودية عند الحصول على الموافقة، ثم يمكنك السداد من خلال بطاقات الائتمان والفيزا والمستر كارد، وجميع المبالغ التي يتم سدادها عبر أنجاز، تشمل رسوم خدمة بنكية، فهي رسوم معالجات طلبات التأشيرة إلكترونيا، وهى غير قابلة للاسترداد.

ما هي الخدمات التي تقدمها شركة أنجاز للدفع الإلكتروني والتأشيرات

أتاحت المملكة مؤخرا للأفراد منصة إلكترونية تساعد المقيمين على استخراج التأشيرات، ودفع الرسوم وغيرها من الخدمات، وهذه المنصة منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية إنجاز، تلك المنصة التي توفر على المقيمين الكثير من الجهد والوقت، وتقدم لهم الكثير من الخدمات، التي يمكن عمل طلب أنجاز لها، من خلال المنصة الإلكترونية:

استخراج تأشيرات الدخول. ثم دفع رسوم تأشيرات الدخول. طلب الحصول علي التأشيرات الخاصة بالشركات المعتمدة. ثم دفع تكاليف الشهادة الصحية. الاستعلام عن تأشيرة باستخدام رقم الطلب. التأكد من إصدار الشهادة الصحية. القيام بالتواصل مع شركة أنجاز. القيام بالتواصل مع وزارة الخارجية السعودية.

تسجيل الدخول إلي منصة خدمة أنجاز

الدخول إلي الرابط الإلكتروني. تسجيل الدخول إلي منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية والدفع الإلكتروني أنجاز. ثم كتابة اسم المستخدم في الحقل المخصص. بعد ذلك أدخال كلمة المرور في الحقل المعد. ثم أدخال الرمز المرئي الموجود أمامك. الضغط علي أيقونه دخول.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الدخول إلي منصة أنجاز. ثم اختيار خانة استعلام الظاهرة على الصفحة الرئيسية. اختيار تأشيرة باستخدام رقم الطلب. كتابة رقم الطلب. ثم إضافة رقم الجوال. أدخال رمز التحقق الذي أمامك. الضغط علي استعلام. ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

معلومات عن خدمة أنجاز