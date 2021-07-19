نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الخروف في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر عيد الأضحى من أكثر الأعياد أهمية لدي جميع المسلمين في بقاع الأرض، وقبل قدومه يستعد الجميع للحصول على الأضحية المناسبة لهم، حيث هناك من يضحي على الغنم، وهنك من يضحي على الأبقار، وكذلك هناك من يضحي على الضأن، وقد زادت في الفترة الخيرة عمليات البحث عن أسعار الأضاحي بجميع أنواعها، خاصة ما يتعلق منها بالخرفان، ويمكن للبعض أن يقوم بحجز الأضحية عبر الإنترنت، كذلك يمكنه أن يتعرف على الأنواع والسعر، وسوف نستعرض هنا الأسعار المختلفة سواء سعر الخروف أو بقية الأسعار الأخرى للعام 2021.

سعر الخروف في السعودية

سعر الخروف الأضحية داخل المملكة العربية السعودية لهذا العام 2021 يختلف حسب الحجم والوزن، وكذلك وزن الخروف، وأيضًا نوعيته، أما عن الأسعار فهي كالاتي :

سعر الخروف البربري يبلغ سعره 855 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي يبلغ سعره 1490 ريال سعودي.

سعر الخروف السواكني سعره يبلغ1150 ريال سعودي.

سعر الخروف الاسترالي يبلغ سعره1200 ريال سعودي.

أما الخروف الروماني فإن سعره يبلغ 1080 ريال سعودي.

أما سعر الخراف الإسباني فإنه قد بلغ 1400 ريال سعودي.

الخروف صغير الحجم فإن سعره يبدأ من 1200 ريال سعودي.

سعر الخروف كبير الحجم فإن سعره يتراوح ما بين 1700 إلى 2000 ريال سعودي.

كذلك فإن الخروف متوسط الحجم يبلغ سعره ما بين 1400 إلى1600 ألف ريال سعودي.

سعر الأضحية في السعودية

قامت وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتحديد الأسعار الخاصة بالعجول لهذا العام 2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الإبل فإنه يصل ما بين 4400 ريال سعودي إلى 6000 ريال سعودي

الأسعار الخاصة بالعجول الحسلان البلدي ما بين 3800 إلى 4200 ريال سعودي.

أسعار العجول الألماني الصغيرة يتراوح سعرها ما بين 4000 الى 5500 ريال سعودي.

أخيرًا فإن سعر الأضحية في المملكة العربية السعودية للعام 2021 كان قد شهد ارتفاعا، وذلك نظرًا لزيادة الطلب على الأضحية، وذلك خلال موسم عيد الأضحى، كما يمكن للمواطنين القيام بحجز الأضحية عبر الإنترنت، حيث يوجد العديد من الجمعيات التي تقدم الهدي والأضاحي، ومن بينها جمعية إحسان الخيرية ومصرف الراجحي، علمًا بأن أقل سعر للأضحية يبلغ 799 ريال سعودي.