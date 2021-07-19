نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية رابط kkmar.gov.sa | أعرف موعد المقابلة والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت منذ قليل نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج الترشيح المبدئي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والمتقدمين للتسجيل بالكلية للعام الدراسي القادم 1443، وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني على موقع تويتر، ودعت لجنة القبول الطلاب المقبولين مبدئياً إلي الدخول، على رابط KKMAR.GOV.SA والاطلاع على أسمائهم برقم الهوية الوطنية وبرقم الطلب المقدم، ودعت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية الطلاب المترشحين إلي تجهيز المستندات المطلوبة للمطابقة، وضرورة الحضور في المواعيد والتوقيتات المحددة من قبل اللجنة للمراجعة، مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة السعودية.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

الدخول على رابط عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد kkmar.gov.sa .

. تسجيل رقم الطلب المقدم وكتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط على المستطيل المكتوب عليه عرض لتظهر نتيجة القبول.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1443

دعت كلية الملك خالد العسكرية الطلاب المترشحين إلي الحضور إلي مقر الكلية، وفق المواعيد المحددة لهم وشددت على أن أي طالب لم يلتزم بالمواعيد والتوقيتات المحددة، يكون متنازل عن حقه في الترشيح ولا يحق له مراجعة الكلية في المستقبل، وكانت لجنة القبول قد حددت المستندات التي يجب إحضارها مع الطالب المترشح لمطابقتها وهي كما يلي.

الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها للمطابقة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون البطاقة سارية وغير منتهية.

صورة من شهادة التخرج من الثانوية العامة وتكون معتمدة من وزارة التعليم.

تحميل تطبيق توكلنا للطالب المترشح عند الحضور للمقابلة ومراجعة المستندات.

صورة من سجل الأسرة ودفتر عائلة لوالد الطالب المترشح.

أستمارة طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.

صورة من اجتياز أختبار القدرات العامة معتمدة من مركز قياس.

نبذة مختصرة عن كلية الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد تندرج تحت بند الكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، أنشأة لتقديم العلوم العسكرية للطلبة الملتحقين بها من أجل الدفاع عن تراب الوطن، تم أنشاءها 3 ربيع الأول عام 1403 هجري الموافق 18 ديسمبر عام 1982 ميلادي، شعار الكلية الرسمي ” تضحية إيمان فداء”، تعطى الكلية لخريجيها بكالوريوس العلوم العسكرية للعمل كضباط في وزارة الحرس الوطني السعودي.