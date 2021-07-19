نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان تدعم التبرع لمساعدة الآسر محدودة الدخل في دفع إيجار السكن ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة إحسان للأعمال الخيرية، التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، من المنصات ذات الأهمية الكبير لدعم العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، مثل منصة تبرع التي تهدف لاستقبال أموال الزكاة والصدقات، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرار بانطلاق المنصة يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، حيث ستساهم المنصة في دعم مكانة المملكة عالمياً من حيث دعم العمل الخيري التطوعي، والاستفادة الحقيقية للتبرعات وتوظيفها بالطريقة الصحيحة.

مبادرة التبرع لدفع إيجارات السكن للآسر محدودة الدخل

أعلنت منصة إحسان عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن مبادرة التبرع للمساهمة في دفع إيجار السكن للآسر محدودة الدخل، لضمان استقرار هذه الأسر وتوفير مناخ أمن لهم ولزويهم من أفراد الآسرة للبقاء في مسكنهم، حيث يحتاج الكثير من الآسر التي لديها دخل ضعيف إلي توفير عدد من المستلزمات المعيشية مضاف إليها دفع إيجار المسكن، وقد لا يكفي الدخل لذلك ويترتب على ذلك في بعض الآحيان الطرد من السكن.

التبرع بنظام نقاط قطاف على منصة إحسان

أعلنت منصة ehsan عن انطلاق خدمة جديدة للتبرع بنظام قطاف، والتي تسمح للمتبرع بتقديم تبرعه من خلال خيارات الدفع المتاحة على المنصة، ليتم خصم ريال واحد بنظام قطاف بخصم 5 نقاط، فيعتبر التبرع بالنظام الإلكتروني من أسهل الطرق حالياً بل تمثل أماناً للمتبرع والمتبرع له، حيث تقوم المنصة بإيصال المبالغ التي تم التبرع بها لمستحقيها بكل سهولة ويسر.

الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر منصة إحسان

تم الإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري، من خلال منصة إحسان بالتعاون مع مؤسسة سدايا.

حيث يدعم الحملة جلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشارك فيها كبار العلماء وكبار المسئولين بالدولة.

كما تضم كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وتهدف الحملة لتعزيز دور العمل الخيري والتبرعات.

التي يقدمها القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، للمساهمة في توفير متطلبات الحياة الكريمة .

وتوظيف مبالغ التبرعات فيما يخدم المجتمع والفرد، وعقب انطلاق الحملة في يومها الأول.

جمعت المنصة مبالغ ضخمه كان بدايتها دعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمبلغ 30 مليون ريال سعودي.

وتوالت التبرعات من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال والعلماء.

الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان

الدخول على الموقع الإلكتروني “ehsan.sa“.

برامج المنصة للعمل الخيري

برنامج غراس. برنامج حاسبة الزكاة. برنامج هدية.

تعرف على طريقة التبرع بالرسائل القصيرة من الجوال

ماهية إحسان

صدر الأمر السامي رقم 48019 بإطلاق منصة إحسان للأعمال الخيرية، للعمل على تنمية واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تعمل على تنمية المشاريع والخدمات التنموية، وبناء منظومة تقنية فاعلة بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في قيادة العمل الخيري.

سواء على المستوي المحلي أو العالمي.

فرص التبرع التي تقدمها المنصة

المشاركة في عمل مشاريع الخير.

إغاثة.

فُرجت لتقديم المساعدة للسجناء.

الأهداف التي تحققها منصة إحسان

تسهم في تعزيز المسئولية الاجتماعية.

تعمل على تحسين العمل التنموي.

رفع قيمة الانتماء الوطني والعمل الإنساني سواء لدي الأفراد أو المؤسسات.

تجعل عملية التبرع تتميز بالشفافية والسهولة.

تعمل على تحفيز القائمين على التبرع بالتوسع مما يُتيح تكريم المتميزين منهم في العمل التنموي.

منصة ehsan.sa

تهتم منصة إحسان بتوظيف التبرعات بصورة حقيقية، بحيث يستفيد منها المواطنين والجهاد الداعمة للعمل الخيري، كما تضمن المراقبة الصارمة للأوجه التي يتم قبول التبرعات منها وصرفها بها، وتحتل المنصة اهتمام كبير من القيادة السياسية وتعاون واسع من المؤسسات والجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

تم إطلاق الهيئة منذ أكثر من عام، تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم القطاع الخيري بالمملكة ودعم قيم الإنسان من خلال العمل الخيري، ويترأس الهيئة الدكتور عبد الله الغامدي، وقامت الهيئة بإطلاق منصة إحسان بمشاركة لجنة إشرافية مكونة من “وزارة الداخلية، العدل، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشئون البلدية والقروية والإسكان”.