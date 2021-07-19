نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1443 لحملة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآن الآلاف من المواطنين السعوديين عن رابط الإستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية على محرك البحث “جوجل” بصورة كبيرة ومتزايدة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إصدار نتائج القبول لكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 2021 على الموقع الرسمي والإلكتروني للكلية، وقد صرحت لجنة القبول والتسجيل أنها تُقدر جيداً المسئولة الملقاة على عاتقها حيث أنها تُعد البوابة الأولى لقبول الطلاب خريجي الثانوية وخريجي الجامعات للإلتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات الإستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

أعلن الموقع الخاص بالكلية أنه قد تم وضع معايير في منتهى الجدية والدقة من أجل اختيار المتقدمين إلى وزارة الحرس الوطني، ومن الجدير بالذكر أنه هناك العديد من المعلومات التي لا بد من توافرها أثناء التسجيل بالإضافة إلى نبذة عن مراحل الدراسة والبرامج التعليمية وما يتمتع به كل طالب خلال الدراسة، وقد تم الإعلان عن نتائج القبول للمتقدمين من خريجي الجامعات ويُمكنكم الإطلاع على نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية فقط اضغط على الرابط المظلل.

شروط القبول في كلية الملك خالد

هناك الكثير من الشروط اللازم توافرها في كل طالب متقدم إلى كلية الملك خالد العسكرية، ونوضح لكم كافة الخطوات كالتالي:

لا بد من أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

أن يكون حسن الأخلاق وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف.

لا يجوز أن يكون متزوج بغير سعودية.

لا بد للمتقدم أن يجتاز كل الإختبارات التي يعدها مركز القياس الوطني.

لا بد للمتقدم أن ينجح في كافة الإختبارات.

وأخيراً أن يكون لائق في الكشف الطبي.

نرجو أن يكون المقال به كافة المعلومات التي تبحثون عنها بخصوص التقديم في كلية الملك خالد العسكرية والإستعلام عن نتائج القبول، ولأي سؤال أو استفسار فقط كل ما عليكم أن تتركوا سؤالكم بالأسفل في التعليقات، وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت خلال ساعات