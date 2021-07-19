نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 30 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتب لدى تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط الآن تمويل بمبلغ 30 ألف ريال سعودي عبر برنامج تسهيل للتمويل في السعودية حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية في المملكة كما أن التمويل ميسر لكافة العملاء المستفيدبن سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو من الجنسيات الأخرى المقيمة في السعودية ويمتاز التمويل بأنه بدون كفيل غارم سعودي وكذلك بدون تحويل الراتب الشهري لدى تسهيل للتمويل في السعودية الآن وربما يصل مبلغ التمويل إلى 30 ألف ريال سعودي بالتقسيط لمدة 60 شهر في السعودية بموافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل ويمكن التقديم على التمويل من خلال رابط التقديم على التمويل بدون كفيل أو تحويل الراتب عبر تسهيل للتمويل في السعودية والتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يعرف باسم ساما السعودي في أراضي المملكة.

كافة الشروط اللازمة عند طلب أسرع تمويل من تسهيل للتمويل بالمملكة

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية السعودية وهي من أهم الشروط المطلوبة لتوفير تمويل ميسر لدى برنامج تسهيل للتمويل في السعودية وهناك العديد من الشروط والضوابط اللازمة من أجل الحصول على برنامج تسهيل للتمويل في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة :

يحتاج المتقدم أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويمتلك دخل شهري ثابت لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

يطلب برنامج تسهيل للتمويل في السعودية أن يعمل المتقدم ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم سعودي ويعمل فترة سنة إذا كان المتقدم من الجنسيات الأخرى.

إذا كان يعمل المتقدم في القطاع العسكري يجب أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 10 ألف ريال سعودي.

يبدأ التقديم على تسهيل للتمويل من 25 عام وربما يصل إلى 60 عام داخل المملكة.

أهم المزايا التمويلية التي يقدمها تسهيل للتمويل بالمملكة