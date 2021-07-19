نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل أرزاق بنك الاستثمار السعودي يبدأ من 50.000 ريال حتى 1,500.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل أرزاق بنك الاستثمار السعودي هو تمويل مجاز من قبل الهيئة الشرعية. حيث يمكن شراء كمية من السلع التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطة السداد. وفي حالة عدم الرغبة في استلام السلعة يقوم البنك بالبيع لصالحك من خلال توكيل للتاجر يمكن ببيع السلع نيابة عنك ثم إيداع المبلغ في حسابك. مميزات تمويل أرزاق بنك الاستثمار السعودي من مميزات تمويل بنك الاستثمار السعودي الأتي: معتمد من قبل اللجنة الشرعية للمصرف.

إمكانية إعادة التمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل.

يمكن الحصول على إعادة التمويل في حالة زيادة الراتب الشهري.

الإعفاء من الدين في حالة العجز الكلي أو الوفاة.

لا حاجة لوجود كفيل.

الحصول على مبلغ التمويل في نفس اليوم في حالة اكتمال كافة المستندات.

مدة التمويل تبدأ من 6 شهور حتى 60 شهر.

مبلغ التمويل يبدأ من 50.000 ريال حتى 1,500.000 ريال. شروط التقديم على تمويل أرزاق التمويل مقدم للسعودين فقط.

ألا يقل العمر عن 18 عام. وألا يزيد العمر عن 60 عام عند تسديد أخر قسط.

أن يكون موظف على رأس عمل بأحد الجهات المعتمدة لدى المصرف.

لابد من أن يكون للعميل حساب في بنك الاستثمار. يمكن فتح حساب بنك الاستثمار أونلاين.

أن تكون مدة الخدمة بالقطاع الحكومي شهر، وبالقطاع الخاص 3 شهور. المستندات والوثائق المطلوبة لتمويل أرزاق تعبئة النماذج المطلوبة من البنك.

خطاب تعريف من جهة العمل يشتمل على الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب راتب موجه للبنك.

يمكن تقديم خطاب تحويل الرصيد سداد المديونية لتمويل قام لدى بنك أخر. المطلوب خطاب تحويل المديونية

صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

رسوم إدارية 1% أو 5000 ريال أيهما أقل. خطوات التقديم على تمويل بنك الاستثمار قم بالدخول إلى موقع بنك الاستثمار السعودي.

البحث عن تمويل مرابحة أرزاق الشخصي.

ثم النقر على قدم طلبك.

قم بملء البيانات المطلوبة منك وإرفاق الملفات.

والانتظار حتى تتواصل خدمة العملاء معك.

أو الاتصال على خدمة العملاء على الرقم المجاني داخل المملكة 800-124-8000 ، وخارج المملكة +966 11 4183100 .

، وخارج المملكة . أو التواصل مع المصرف على تطبيق الواتس آب على الرقم الآتي : 966539248000+ .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل أرزاق بنك الاستثمار السعودي يبدأ من 50.000 ريال حتى 1,500.000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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