“برقم الهوية” نتائج كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa القبول المبدئي 1442

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عمر شويل - جدة نتائج كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa لحملة الثانوية العامة والتي كانت الكلية قد أعلنت في نهاية الشهر الماضي قبول التقديم في الكلية لحملة الشهادة الثانوية وقد تم إتاحة رابط التقديم مع الالتزام بالشرط، قامت الكلية اليوم عبر تويته خاصة على حسابها الرسمي بالإعلان عن القبول المبدئي لحملة الثانوية في الكلية والاستعلام عن النتائج الآن.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

قامت لجنة القبول والتسجيل في الكلية العسكرية التي يتهافت على التقديم فيها شباب السعودية من خريجي الثانوية العامة بالإعلان اليوم الاثنين عن إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب عبر رابط القبول والتسجيل، حيث يكون على المتقدمين سابقا على رابط الكلية والذين اتموا شروط التسجيل والقبول وتنطبق عليهم جميع الصفات أن يقوموا بالدخول برقم الهوية على الرابط الخاص بها ويتم التعرف الآن على النتائج الأولية للقبول.

شروط كلية الملك خالد العسكرية

قامت وزارة الحرس الوطني بالرعاية العامة على الكليات العسكرية، وقد أعلنت عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة في الكلية بعد استيفاء الشروط ومراجعة جميع البيانات والتأكد من التقارير الأمنية بالاشتراك مع وزارة الداخلية بالمملكة، وكانت شروط القبول العامة كالتالي:

أن يكون المتقدم من الذكور ومن الجنسية السعودية، من ابوين سعوديين.

يتم التسجيل والقبول عبر رابط بوابة القبول الموحدة للكلية.

يكون الطالب حسن السير والسلوك.

تتناسب أطوال الطالب مع أوزانهم.

يتم اجتياز الاختبارات الطبية جميعها والمقابلات الشخصية أيضا.

يكون الطالب مجيدا للغة الإنجليزية.

أن يكون نتائج اختبارات التحصيلي لديه لا تقل عن 60 درجة، وكذلك اختبار الكفاءة.

كيفية وخطوات الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa

يبدا اليوم الدخول والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذين اقروا من قبل عند الدخول والتسجيل على بوابة القبول الموحدة بصحة البيانات المقدمة، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية: