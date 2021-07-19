نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1443 لحملة الثانوية القبول الأولي عبر kmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول كلية الملك خالد 1443، ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محركات البحث المختلفة، بعد أن تم الإعلان من قبل لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد، عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية الأولي لحملة الثانوية، فقد أعلنت كلية الملك خالد العسكرية، عن نتائج الترشح الأولي للمتقدمين من حملة الثانوية، وتم الاختيار والمفاضلة بناءً على المعايير الموضوعة من قبل لجنة القبول والتسجيل، وبمنتهى الشفافية وشددت الكلية على المقبولين ضرورة استكمال الإجراءات، حيث أن هذا القبول لا يعد قبول نهائي، بل هو قبول مبدئي يستلزم بعده استكمال متطلبات القبول، من مقابلة شخصية واستكمال للأوراق ومطابقة للمستندات، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، بتوفير الرابط الرسمي رابط كلية الملك خالد العسكرية.

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية

فقد أعلنت كلية الملك خالد في وقت سابق وبالتحديد يوم 25\09\1442 الموافق 06\05\2021، عن فتح باب القبول لحملة الثانوية للالتحاق بالكلية للعام الدراسي 1443، وذلك وفق شروط وضوابط موضوعة من قبل لجنة القبول والتسجيل، وفيما يلي نستعرض شروط القبول لحملة الثانوية وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك الشرط من تواجد مع والده أثناء خدمته للبلاد خارج المملكة.

حسن السير والسلوك ويتمتع بسمعة طيبة وألا يكون قد حكم عليه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوج بأجنبية.

لا يقل سن المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

تناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52 كم) – والحد الأعلى (188 سم – 95 كم).

أن يكون حاصل على الثانوية العامة ( العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية).

لا يقل المعدل التراكمي عن 80%.

أن يكون المتقدم من خريجي هذا العام 1442 ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة.

حاصل على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات والاختبار التحصيلي.

أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الانجليزية (STEP).

لا بد أن يجتاز المتقدم جميع مراحل القبول من المقابلة الشخصية والاختبار التحريري وكذلك اختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية.

اجتياز المتقدم للفحص الطبي.

رابط الاستعلام عن المقبولين