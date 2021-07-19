نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل الهوية الرقمية من الجوال بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل الهوية الرقمية من الجوال، من الأسئلة الشائعة للعديد من المواطنين هي كيفية تفعيل الهوية الرقمية من خلال الجوال، فقد سال أحد المواطنين من خلال الحساب الرسمي علي توتير الخاص بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وقال كيف أقوم بتفعيل هويتي الرقمية من جوالي؟، مما قام أحد المسئولين بالوكالة للرد علي السؤال الخاص به بأن تفعيل الهوية الرقمية من الأمور البسيطة التي تتم من خلال بعض الخطوات البسيطة لكل مواطن يحرص علي تفعيلها، مما دعا الي قيام الأحوال المدنية بدعوة جميع المواطنين الي اتباع نفس الخطوات التي يتم من خلالها تحديث وتفعيل هوية كل مواطن، وسوف نوضح لكم طريقة تفعيل الهوية الرقمية من الجوال.

الهوية الرقمية ومزايا التفعيل

تعتبر الهوية الرقمية من الخدمات المتجددة والتي تم تطويرها خلال المرحلة السابقة من أجل الحرص علي تسهيل كافة الخدمات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يتم تسهيل الحياة اليومية والقيام بالتنقلات المتعددة في أي وقت، حيث تمّكن البطاقة الرقمية جميع المواطنين والوافدين من التعرف علي البيانات الشخصية المتعلقة بالهوية والخاصة بهم، وذلك من خلال منصة أبشر بشكل إلكتروني سريع، ويترتب تفعيل الهوية من خلال رمز أو كود qr سواء كان ذلك من خلال تطبيق أبشر أو من خلال الموقع الإلكتروني التابع لأبشر.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية من الجوال

يمكن بكل سهولة العمل علي تفعيل الهوية الوطنية الرقمية من خلال الخطوات التالية لكافة المواطنين بالمملكة:

يجب تحميل تطبيق أبشر أفراد من أي جوال شخصي.

تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي لكل شخص في أبشر أفراد.

الضغط علي تبويب خدماتي.

التوجه الي اختيار تحميل الهوية الرقمية، ثم يجب الاطلاع على البيانات الخاصة بالبطاقة.

وأخيرًا التوجه الي تأكيد تحميل الهوية الرقمية من أسفل القائمة الخاصة بالصفحة.

كيفية استعراض الهوية الرقمية من خلال تطبيق توكلنا؟