نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة المدارس في السعودية 1443 التقويم الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة المدارس في السعودية 1443 التقويم الدراسي ؛ أصبح الطلبة والطالبات أنظارهم تتجه إلي معرفه متي سوف يكون موعد بدء الدراسة الجديد للعام القادم 1443 هجرياً الذي أصبح علي وشك أن يبدأ وبقي عليه أيام قليلة؛ فكلاً منهم يبحث عبر شبكة الإنترنت نت الفترة الحالية عن التقويم الدراسي الجديد؛ ومن خلال هذا المقال علي موقع ثقفني اليوم سوف نعرض كافة التفاصيل عن موعد عودة الدراسة للعام القادم.

موعد عودة المدارس في السعودية 1443

قامت المملكة العربية السُّعُودية بوضع خِطَّة جديدة للعام الدراسي الجديد وهو نظام الثلاث فصول الذي قامت باعتماده للسنوات القادمة في المدارس؛ وذلك القرار جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة و ورازة التعليم خلال الفترة الماضية الذي قام فيه الطلاب بالتعليم عن بعد؛ ولكن بعد انتهاء الأزمة التي اجتاحت المملكة وجميع بلاد العالم والوباء الذي انتشر وأجبر المسؤولين والمواطنين علي السير بشكل إلكتروني في كافة مجالات الحياة ومنهم كانت الخِطَّة التعليمية؛ سوف تعود الحياة في الفترة القادمة إلي طبيعتها وتعود الدراسة في المدارس والجامعات من جديد.

ويكون التقويم الدراسي للثلاث فصول لعام 1443 هجرياً متمثلاً في الآتي:

سوف يتم البَدْء في العام الدراسي الحديد في تاريخ الواحد والعشرين من شهر محرم لعام 1443 (21/1/1443) ؛ ووفقاً للتاريخ الميلادي في التاسع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2021م (28/8/2021).

ومن ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في تاريخ عشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1443 (20/4/1443) ، ووفقاً للتاريخ الميلادي في تاريخ الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2021م (25/11/2021).

بعدها يتم البَدْء في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ واحد من شهر جمادى الأول لعام 1443 (1/5/1443) ، ووفقاً للتاريخ الميلادي في الخامس من شهر ديسمبر لعام 2021م (5/12/2021).

وسوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني في تاريخ السابع من شهر شعبان لعام 1443 (7/8/1443) ، ووفقاً للتاريخ الميلادي في تاريخ العاشر من شهر مارس لعام 2022م (10/3/2022).

بعد ذلك يبدأ الفصل الدراسي الثالث في دق أبوابه وسوف يبدأ في تاريخ السابع عشر من شهر شعبان لعام 1443 (17/8/1443) ، ووفقاً للتاريخ الميلادي في عشرين من شهر مارس لعام 2022م (20/3/2022).

وسوف تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي كاملاً في تاريخ واحد من ذي الحجة لعام 1443 (1/12/1443) ، ووفقاً للتاريخ الميلادي في ثلاثين من شهر يونيو لعام 2022م (30/6/2022).

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة المواعيد التي تتعلق بالدراسة في العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية الذي سوف يبدأ في عام 1443 هجرياً؛ حيث قدمنا مواعيد بدء كل فصل من الثلاث فصول وموعد نهاية كل فصل أيضاً في النظام الجديد الذي قامت المملكة بوضعه مؤخراً من خلال مقالنا علي موقع ثقفني