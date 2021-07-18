نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أذان الفجر اليوم في السعودية وتوقيت الامساك لصيام يوم عرفه ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من سكان السعودية وخاصة في مكة المكرمة عن موعد الامساك عن الطعام والشراب والتعرف على موعد أذان الفجر اليوم للبدء بصيام يوم عرفة لهذا اليوم الإثنين الذي هو تاسع أيام ذي الحجة حيث ننشر لكم توقيت صلاة الفجر في السعودية وخاصة الأذان لصلاة الفجر في الرياض حتى يستعد الصائم لموعد الامساك والتحضير لصيام اليوم المبارك يوم عرفه لعام ١٤٤٢ هـ.

حيث سيكون اليوم الإثنين ٩ ذي الحجة ١٤٤٢ الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١م، حيث سيتم رفع الأذان لصلاة الصبح حسب توقيت السعودية أولا بمدينة الدمام وذلك في الساعة 03:28 دقيقة، فيما يرفع أذان الفجر في مكة المكرمة لصلاة الفجر في الساعة الرابعة و 24 دقيقة.

موعد صلاة الفجر

وفيما يلي توضيح بشكل مفصل عن موعد صلاة الفجر اليوم وموعد الامساك عن صيام يوم عرفه حيث سيبدأ الأذان لصلاة الفجر في مكة المكرمة اليوم في الساعة 04:24 صباحا، وأما توقيت أذان الفجر بالمدينة المنورة الساعة 04:16 دقيقة، وأما موعد الأذان لصلاة الفجر في الرياض حوالي الساعة 03:48 دقيقة فجراً، وفي تبوك يرفع أذان الفجر لهذا اليوم الإثنين الساعة 04:16 وفي سكاكا يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة الثالثة و 56 دقيقة، وأما في عرعر يرفع الأذان لصلاة الفجر عند الساعة 03:49 صباحا، وموعد أذان الفجر في حائل الساعة الرابعة إلا دقيقة، وفي الباحة يشرع المؤذن بالأذان لصلاة الفجر الساعة 04:21، وفي بريدة سيكون توقيت أذان فجر يوم عرفة الساعة 03:53 صباحا، وفي أبها عند الساعة 04:22 دقيقة، وفي جازان تمام الساعة 04:25 من صباح اليوم، وفي نجران 04:17 صباحاً، وفي الدمام الساعة 03:28 من صباح يوم عرفة.

إمساكية يوم عرفه ١٤٤٢

ونعتمد في التوقيت التقويم الرسمي للمملكة حسب تقويم أم القرى لموعد الصلوات ليوم الإثنين، وموعد الامساك اليوم الإثنين في السعودية، وفيما يلي صورة توضح إمساكية اليوم بشكل كامل لمحافظات ومدن المملكة.

صيام يوم عرفه ذي الحجة ١٤٤٢

ومن الجدير ذكره بأن الأيام العشر من ذي الحجة كانت قد بدأت من يوم الأحد ١ ذي الحجة ١٤٤٢ الذي وافق 11-07-2021 وتنتهي بيوم عيد الاضحى المبارك والذي يصادف موعده يوم الثلاثاء ١٠ ذي الحجة ١٤٤٢ الموافق 20-07-2021، وقد ورد في سنة النبي صلوات الله عليه حثه على صيام الأيام التسعة من ذي الحجة وأعظم يوم يها هو صيام يوم عرفة الذي يوافق وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفه.