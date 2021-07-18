نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول دعم ريف الحكومي 2021 reef.gov.sa متى ينزل دعم ريف ومدة دراسة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل دخول دعم ريف الحكومي reef.gov.sa للأسر المنتجة والذي يحظى بمعدلات مرتفعة من البحث، فدائما ما يتردد سؤال متى ينزل دعم ريف الحكومي، ويأتي برنامج عم الريف ضمن أولويات الحكومة السعودية، حيث أطلق الحكومة هذا البرنامج للنهوض بقطاع العاملين في القطاع الزراعي بالمملكة، وتختص وزارة المياه والبيئة والزراعة بتقديم الدعم للمزارعين والأنشطة الإنتاجية الأخرى المتصلة بهم، هذا وقد خصصت الوزارة منصة ريف الإلكترونية لاستقبال طلبات مواطني المملكة المستحقين للدعم، وذلك للأسر المنتجة القاطنة بالريف، حيث تم خلال الفترة الماضية فتح باب تقديم خدمة التسجيل في برنامج ريف عن طريق منصة ريف الإلكترونية.

رابط تسجيل دخول دعم ريف الحكومي 2021 reef.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج ريف ومنصة الإلكترونية يستهدفان تنمية المجتمع الريفي تنمية مستدامة، وذلك من خلال زيادة إنتاجية المزارعين، وذلك باستخدام أحدث النظم، وتطوير قطاع الزراعة ونظم الري الحديثة، والأنشطة المتصلة بقطاع الزراعة بالمملكة، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة لدى المزارعين ومربي الماشية والعاملين في مجال صيد الأسماك، وكذلك تسعى وزارة المياه والبيئة والزراعة بالاهتمام بالأسر المنتجة القاطنة بالريف السعودي، وذلك لخلق مجتمع منتج متكامل، ومن خلال هذا التقرير سنستعرض طريقة التسجيل وتقديم طلب الحصول على دعم الريف، والشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة للاستفادة بهذا الدعم.

متى ينزل دعم ريف ومدة دراسة طلب دعم الريف الحكومي

ومن الجدير بالذكر أن تقديم الدعم المادي لصغار المنتجين في مجال الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي، يتم عن طريق تسجيل طلب على منصة ريف، وذلك للقطاعات والفئات التي حددنها الوزارة، وفق شروط وضوابط ومعايير محددة، ويتم دراسة الطلبات المقدمة في مدة أقصاها 60 يوم، ويتم صرف الدعم للمستحقين فور دراسة طلباتهم والتحقق من انطباق الشروط عليهم.

طريقة التسجيل في برنامج الدعم الحكومي لبرنامج ريف

اليتم تسجيل طلب الحصول على دعم الريف الحكومي عن طريق تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية، وهي البوابة الإلكترونية الرسمية المنوط بها استقبال الطلبات، بعدها يجب القيام بإدخال البيانات المطلوبة، وكذلك يتم تضمين الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الطلب، هذا وقد أتاحت منصة ريف الإلكترونية رقم للتواصل مختصر “19930”، وذلك للإجابة على استفسارات المواطنين الراغبين في الحصول على دعم ريف.

الأنشطة المستفيدة من برنامج دعم ريف الحكومي

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الراغب في تقديم طلب والتسجيل على منصة دعم ريف أن يكون له حساب مصرفي بأحد البنوك العاملة بالمملكة، ويجب إدخال رقم الحساب المصرفي في طلب الحصول على الدعم، كما يجب تقديم دراسة جدوى مبدئية مختصرة عن المشروع الذي يرغب في الحصول على الدعم بشأنه، وكذل الخبرة السابقة لدى مقدم الطلب في مجال المشروع الخاص به.

رابط تسجيل دخول وخطوات تقديم طلب الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

تسجيل الدخول على رابط بوابة منصة دعم ريف الإلكترونية.

الدخول على خيار “ابدأ بطلب الدعم”.

القيام بإنشاء حساب خاص بك جديد على بوابة دعم ريف.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وملاء الحقول الفارغة.

بعد الانتهاء من إنشاء حسابك على المنصة يمكنك التقديم على برامج التنمية الريفية.

لا يمكنك التسجيل في أكثر من 3 برامج.

ستقوم البوابة بتفعيل الحساب الخاص بك بطريقة ألية.

إدخال رقم الحساب المصرفي الخاص بك.

سيتم إرسال رسالة نصية لك على هاتف الجوال الذي قمت بتسجيله، والرسالة تحتوي على رمز التحقق.

يجب عليك إدخال رمز التحقق على البوابة ليتم تفعيل الحساب ومتابعة طلبك.

شروط الحصول على دعم ريف والاستفادة بالبرامج المتاحة

أن يكون المواطن المتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

ألا يكون الشخص المتقدم مشترك في أكثر من 3 برامج للدعم.

وألا يزيد الدعم عن 54 ألف ريال سعودي شهرياً.

ألا يكون يعمل في القطاع الخاص أو العام .

أن يقدم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وبهذا نكون قد استعرضنا معكم برنامج دعم ريف الحكومي الذي أطلقته وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، من خلال بوابة ريف الإلكترونية، وذلك حتي ينم إتاحة تقديم الدعم للأسر المنتجة والأنشطة الإنتاجية بالريف السعودي، وذلك بهدف تحسين أحوال مواطني الريف المعيشية، كما استعرضنا أهم الشروط للحصول على دعم الريف الحكومي، وكذلك رابط التقديم وتسجيل الطلب، والأنشطة المستفيدة من برنامج دعم ريف الحكومي.