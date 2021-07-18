نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442 وأحدث رقم خدمة عملاء الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442 تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من عملاء بنك الراجحي من مختلف مدن المملكة، لتعاملاتهم مع المصرف وثقتهم فيه، فهو يعتبر من أعرق وأبزر البنوك في المملكة العربية السعودية فهو تأسس منذ أكثر من 64 عام، وتتعدد خدماته البنكية داخل المملكة وخارجها في مختلف الدول العربية والأجنبية، ومع اقترب عيد الأضحي المبارك، أصبحت الشغال الأكبر في حياة المواطنين هى مواعيد إجازة عيد الأضحي 2021 لجميع القطاعات، ومنها مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442 وطرق التواصل مع خدمة عملاء الراجحي.

مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442

حددت البنك المركزي السعودي مواعيد دوام البنوك بعد إجازة عيد الأضحي، كما كشفت إدارة الراجحي عن إجازات فروع مصرف الراجحي في مختلف المحافظات، محددة بداية إجازة عيد الأضحي بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021، على أن يتم العودة إلى العمل من جديد يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، وتكون مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442 لماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات عملاء البنك.

رقم خدمة عملاء الراجحي

وفرت خدمة عملاء الراجحي رقم موحد للرد على الشكاوي من جميع العملاء على مستوي المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التواصل عبر صفحات بنك الراجحي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، تويتر، ولينكدن.

الرقم الموحد وهو +966114603333 لخدمة العملاء الحاليين.

العملاء الجدد على الرقم 8001241222.

فتح حساب جاري في مصرف الراجحي أونلاين

استمرار للتعاملات الإلكترونية والتى أثبتت نجاحًا في الفترة الماضية، أتاح مصرف الراجحي فتح حساب جاري في مصرف الراجحي أونلاين من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع مصرف الراجحي. قراءة الشروط والموافقة عليها. ملء البيانات الشخصية الخاصة بك كمعلومات الجنسية ورقم الجوال والدخل الشهري. النقر على التالي. إتباع الخطوات المطلوبة.

بذلك يكون اتضح كل مايخص مواعيد دوام بنك الراجحي في عيد الأضحى 2021/1442 وطريقة فتح حساب أونلاين وأسهل وسيلة للتواصل مع خدمة عملاء الراجحي في أبسط صورة مختصرة.