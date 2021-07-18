نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية عبر أبشر للمقيمين والوافدين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية من الإجراءات الضرورية للمقيمين والوافدين في السعودية، بعد التطوير في كيفية استخدام الوثائق والتعامل بها داخل المملكة، بالاعتماد على المنصات الرقمية وفي المقدمة منصة أبشر الأفراد التي تقدم خدمات كثيرة ومتميزة جميعها إلكترونية توفر وقت ومجهود المواطن والمقيم، ومنها ما هو مرتبط بالهوية الرقمية والتي تشمل بطاقة المواطن الوطنية، وبطاقة الإقامة للمقيم، ومن هنا أصبح من السهل استخدامها حتى في حالة عدم تذكر حمل تلك النسخ عند الخروج والتعرض لحالة مسائلة.

كيفية تفعيل هوية المقيم الرقمية

سهلت الهوية الرقمية للمواطن أو المقيم عملية التحرك داخل المملكة، حيث أنه بمجرد تفعيل هوية مقيم الرقمية والحصول على نسخة منها على جهاز الهاتف الخاص به، يمكن إبرازها لأي جهة تريد التحقق من الشخصية، وقراءة بيانات الهوية حتى بدون توفر اتصال بالإنترنت، وبالتالي ستزيد وسائل الأمان والفعلية في إنجاز المطالب، بدون تواجد بطاقة الإقامة مع المقيم، وحول تفعيل الإقامة الرقمية من موقع أبشر ستكون من خلال المستخدم على الموقع أو تطبيق أبشر، كما سنتعرف من خطوات التفعيل.

خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية

يمكن للوافدين والمقيمين اتباع خطوات تفعيل هوية مقيم الرقمية الخاصة به من خلال منصة أبشر الأفراد أو عبر تطبيق أبشر الإلكتروني على الهاتف، ويتم هذا من اتباع تنفيذ خطوات تفعلي هوية مقيم الرقمية كالتالي:

الدخول على منصة أبشر الأفراد أو استخدام تطبيق أبشر.

سجل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تأكيد الدخول .

الدخول على بوابة خدماتي من الشاشة الرئيسية التي ستظهر للمستخدم.

اختار تفعيل هوية مقيم الرقمية عن طريق اتباع التعليمات في عملية التفعيل.

تحميل هوية مقيم على الهاتف.

استخدم هويتك الرقمية للتنقل بها.

مزايا هوية المقيم الرقمية

تقدم الهوية الرقمية العديد من المزايا والفوائد للمستخدم من بين تلك المزايا:

يمكن استخدامها بشكل رسمي في حالة نسيان حمل بطاقة الإقامة العادية.

سهولة التعرف على بيانات حاملها حتى بدون إنترنت.

وجود الباركود يسهل من عملية التحقق من بيانات الهوية الرقمية بكل سهولة

إمكانية تنزيل نسخة من الهوية الرقمية على الهاتف والتعامل بها.

تفعيل الهوية الرقمية للمقيم عبر تطبيق أبشر

أيضا طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيم على تطبيق أبشر قد تكون مشابهة لعملية التفعيل من خلال الموقع الرسمي، كل الأمر سيستلزم وجود حساب للمستخدم على تطبيق أبشر، ويكون التطبيق قد تم تثبيته على الهاتف الجوال، ويمكن الدخول على الحساب، ومن بوابة الخدمات يتم تفعيل هوية مقيم الرقمية بكل سهولة.