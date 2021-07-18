تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021 رسائل حصرية وصور جديدة تهاني عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021، من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها في الوقت الحالي، رسائل وصور تهنئة عيد الأضحى المبارك، الذي لم يتبقى إلا القليلة على قدومه، والعيد له فرحة خاصة عند الجميع، ويحتفل المسلمين في كل بقاع الأرض بالعيد الكبير بالمظاهر المختلفة، حيث يقوم المسلمون بذبح الأضاحي فيه، والزيارات المتبادلة بين الأهل والأحباب، وفي الفترة الأخيرة أصبحت تهنئة العيد تعتمد على إرسال رسائل مكتوبة ومصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً من خلال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، وبالتزامن مع قدوم العيد نوافيكم في هذا المقال تهنئة عيد الأضحى المبارك بالرسائل وصور التهنئة فتابعونا.

تهنئة عيد الأضحى المبارك 2021

يهل على المسلمين في بقاع الأرض عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، ويسبقه يوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، وفي اليوم التالي يوم العيد، وكلما اقترب موعد عيد الأضحى كلما زاد حرص المسلمون في بقاع الأرض، على تبادل التهنئة بين الأهل والأصدقاء والأحباب بالطرق المختلفة، حيث أن تهنئة العيد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رسائل حصرية تهاني عيد الأضحى

هناك الكثير من الرسائل والكلمات الخاصة بتهنئة العيد، والتي يحرص الجميع على معرفة أجدد الرسائل والصور الجديد لإرسالها للأصدقاء والأحباب بمناسبة العيد:

قبل زحمة السير الشديدة وقبل رسائل الغير العديدة أرسل لك رسالتي والإرسال لسة بخير كل عام وأنتم بأتم الخير يا صحاب الخير.

أهنئكم بالعيد المبارك، وأسأل الله القدير أن يجعل أيامكم كلها عيج، ويعطيكم عمر مديد، وكل عام وأنتم بخير وعيش هنئ سعيد.

أدام الله لكم الأعياد دهوراً وإلبسكم من تقواه نوراً وعيد أضحى مبارك على الجميع.

من بستان التهنئات قطفت عبارات وأماني، كد أقدمها لأحبتي بمناسبة العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير.

يا عسى كل عيد أضحى وأنت بخير ويا عسى كل عيد أفرح بوصلك كل عام وأنت للفرح عيد.

صباح خاص للغالين، معطر بالفل والياسمين، نرسله بس للحلوين، ونقولهم من العايدين.

بكل زخة مطر، بكل رشة عطر، وبعدد من حج واعتمر، أهنيك بقدوم العيد يا أغلى البشر.

قبل يوم العيد وزحمته أرسل لكم أجمل تهنئة من القلب كل عام وأنت طيب.

كل عام وأنتم متجمعين على الفرحة، كل سنة وأنتم بأفضل حال في العيد، كل عام وأنتم بخير.

نسأل الله لنا ولأهل يوم عرفة ذنباً مغفوراً، وعملاً مقبولاً، ودعاء مجابا، وعيداً مباركاً.

يهل العيد ويهل أمانينا نسافر مع الزمن لأبعد مكان، نرتجي قرب الحبيب ونحلم بالوصال، لا يحلو العيد إلا بوجود الغاليين.

صور جديد تهاني عيد الأضحى