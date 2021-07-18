نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2021 بالساعة والدقيقة.. وطريقة صلاة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2021 واحد من مدن المملكة العربية السعودية، التى يقدم إلى السكن فيها العديد من المغتربين للعمل في المملكة، وبالتالي يبحثون عن توقيت صلاة عيد الأضحي 2021 في الدمام والمساجد المفتوحة للصلاة، بجانب بحثهم عن كيفية أداء صلاة العيد في البيت، وتعليمات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة عن صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية والمساجد المحددة والإجراءات المتبعة قبل موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2021 لكى يطمئن المصلين على حمايتهم من وباء كورونا المنتشر في كل مكان.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2021

أكدت دار الإفتاء السعودية أن موعد صلاة عيد الأضحي في الدمام 2021 يكون في تمام الساعة 5:19 صباحً، وبالتالى هو متوافق مع موعد صلاة العيد في الشرع أي عقب شروق الشمس بثلث ساعة 20 دقيقة، ويمتد حتى قبل صلاة الظهر.

صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية

أتاحت السلطات بالمملكة صلاة عيد الأضحي 2021 في السعودية في المساجد الكبري، والساحات، ومؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا لمنع انتقال العدوى بالوباء بين المصلين، محذرة من التجمعات في عيد الأضحي والزيارات ، كما حظرت موسم الحج 2021 على المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية بعدد 60 ألف حاج لحماية شعبها من انتقال سلالات فيروس كورونا.

طريقة صلاة العيد

تعتبر صلاة العيد من السنن المؤكدة عن رسول الله للنساء والرجال، ويمكن أداء صلاة العيد في البيت مثل الصلاة في المسجد بواقع ركعتين على أن يتضمن الآتي:

التكبير للإحرام في الصلاة بعد ذلك قراءة دعاء الاستفتاح.

ترديد 7 تكبيرات.

يقرأ المصلي سورة الفاتحة بعد البسملة والاستعاذة.

تلاوة سورة ق أو سورة الأعلى في الركعة الأولى.

استكمال الركعة الأولي.

الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال.

الاستعاذة والبسملة ثمّ قراءة سورة الفاتحة.

تلاوة سورة الإنسان أو سورة الأعلى.

استكمال الركعة الثانية.

في النهاية التشهّد ثمّ الصلاة على النبيّ والتسليم من الصلاة.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما بتعلق موعد صلاة عيد الأضحى في الدمام 2021 و طريقة صلاة العيد في المنزل.