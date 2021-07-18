نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط قرضك بأقل راتب وبدون كفيل بمدة سداد تناسب جميع العملاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة قسط قرضك بأقل راتب وبدون كفيل أحد القروض الشخصية الميسرة التي توفرها شركة إمكان للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بخيارات عديدة للسداد ، كما يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة إمكان علي الإنترنت ، كما تتيح الشركة للأفراد من العاملين في جميع القطاعات بالمملكة فرصة الاستفادة من القرض الشخصي بأقل راتب وبدون كفيل ، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ عملية التمويل من خلال إجراءات ميسرة.
مميزات القرض الشخصي من شركة إمكان للتمويل في المملكة
توفر شركة إمكان للتمويل قرض شخصي نقدى وكاش بدون كفيل ، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من هذا القرض بأقل راتب ، وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر الشركة موافقة سريعة علي طلب الحصول على المنتج ، بالإضافة إلى سرعة إيداع مبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة بالعديد من الإمتيازات وذلك عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة إمكان للتمويل للعملاء عند طلب القرض الشخصي المتاح لدي الشركة بدون كفيل أو ضامن في المملكة العربية السعودية.
- قرض شخصي مصمم ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- قرض نقدى بدون كفيل ولا ضامن.
- توفر شركة إمكان للتمويل هذا القرض بمبالغ مالية يمكن أن تصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
- يمكن للأفراد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة الاستفادة من عرض قسط قرضك بأقل راتب وبدون كفيل وبشروط سهلة.
- يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مجدولة تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 24 شهر.
- تعمل شركه إمكان للتمويل بالمملكة علي سرعة تنفيذ عملية التمويل .
طريقة التقديم على قرض شركة إمكان بدون كفيل بالمملكة
- يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص الراغبين في التقديم على طلب للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل لدى شركة إمكان ، التقديم على الطلب من خلال التطبيق الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل .
- كما أتاحت شركة إمكان للتمويل فرصة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة من خلال الاتصال على الرقم الموحد للشركة وهو 920011038.
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