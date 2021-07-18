نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة نقل ملكية عداد المياه الشركة الوطنية والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل ملكية عداد المياه تعد من أكثر الخدمات أهمية من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والتي قامت الشركة الوطنية للمياه بتوفيرها إلكترونيًا لهم تخفيفًا عليهم ولضمان سرعة الإجراءات بكل سهولة، ويمكن للمواطنين معرفة رسوم نقل ملكية عداد المياه 2021 من خلال الموقع الرسمي للشركة، بالإضافة إلى الاستعلام عن فاتورة المياه ويمكن الاطلاع على نموذج طلب تغيير عداد المياه من اسم لآخر قبل البدء في تقديم الطلب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة نقل ملكية عداد المياه.

نقل ملكية عداد المياه

لاقت خدمة نقل ملكية عداد المياه إقبالًا كبيرًا من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بسبب كثرة التعاملات بالبيع والشراء في العقارات التي تضم عدادات المياه، ويتم تقديم طلب نقل ملكية عداد المياه من خلال المرور بالخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالتوجه إلى الصفحة الرسمية لشركة المياه الوطنية.

يقوم بعد ذلك المستخدم بالنقر على خدمة نقل العداد.

يطلب الموقع من المستخدم بعض المعلومات منها رقم العقار وتحديد صفة مقدم الطلب.

يتم طلب بعض المستندات الهامة التي يتعين على المستخدم إرفاقها.

بعد الانتهاء من إرفاق المستندات وإدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على كلمة تسجيل الطلب، وينتظر العميل الرد على الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه

أوضحت شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة توافر بعض الأوراق الهامة لضمان الانتهاء من نقل ملكية عداد المياه من المالك الحالي إلى مالك أخر بشكل إلكتروني ومن هذه الأوراق: