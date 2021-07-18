نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتيجة القبول الموحد خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبو الموحد وطريقة استعلام نتيجة القبول الموحد عبر رابط RbuAdmit.edu.sa حيث يشهد رباط الدخول لنتيجة القبول الموحد زيارات عديدة فى تلك الآونة للاستعلام عن نتيجة القبول الموحد فى جامعات الرياض ويشهد الموقع ضغط شديد من قبل الطلبة وأولياء أمورهم لمعرفة تأكيد القبول فى الجامعات من خلال موقع القبول الموحد الرسمي للإظهار النتيجة الخاصة بذويهم حيث تم الإعلان عن نتيجة القبول الموحد من قبل الجامعات الحكومية وكليات التقنية بمدينة الرياض واليكم خطوات إظهار نتيجة القبول الموحد 1442.

الإعلان عن نتيجة القبول الموحد رسمياً

أعلنت الكثير من الجامعات الحكومية فى المملكة أن نتيجة القبول الموحد قد ظهرت بشكل رسمي للطلبة والطالبات. الذين قاموا بخطوات التسجيل فى رابط القبول الموحد للتقديم فى الجامعات والكليات التقنية. حيث أعلنت بوابة القبول الموحد أن النتيجة يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان والخروج من المنزل. وفى ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة فى منع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

أخر موعد للتسجيل فى القبول الموحد

أكدت اللجنة أخر موعد للتسجيل فى للطلاب فى كافة التخصصات بوابة القبول الموحد سيكون يوم السبت الموافق 30/11/2021. ثم فى تمام الساعة 12 ظهراً وان الموافق الأحد 1 ديسمبر أخر موعد لجميع التخصصات للطالبات للتسجيل فى بوابة القبول الموحد.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

ويمكن للطلبة الذين بادوا بالتسجيل فى بوابة القبول الموحد للعام 1442 اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط نتائج القبول الموحد عبر بوابة القبول الموحد.

ثم بعد ذلك كتابة الاسم والرقم السري ورمز التحقق المرئي فى صفحة تسجيل دخول القبول الموحد.

استكمال كافة الخطوات المطلوبة من قبل بوابة القبول الموحد.

ثم الدخول على خيار نتائج القبول الموحد برقم هوية الطالب.

وكذلك يجب إدخال رقم الهوية فى الخانة المخصصة لذلك ليتم ظهور تبويب جديد خاص بتأكيد نتيجة القبول فى بوابة القبول الموحد.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد

رابط نتيجة القبول الموحد للطلاب على موقع بوابة القبول الموحد للتسجيل فى الجامعات الحكومية بالمملكة وهناك أيضاً رابط نتيجة القبول الموحد للطالبات لاستعراض نتائج القبول الموحد.