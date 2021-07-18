نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 /2021 مختلف المحافظات.. وصيغة تكبيرات العيد صحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 /2021 ينتظره المسلمون بالاستعداد باستقبال مراسم عيد الأضحي المبارك، بمشاعر المحبة والود بينهم، ويرددوا تكبيرات العيد في كل مكان، كما يبحثون عن صيغة تكبيرات العيد مكتوبة أو مسموعة ليعلمها صغارهم، ويعتبر توقيت صلاة العيد 2021 السعودية ذو أهمية خاصة بعد أن اقتصر موسم الحج 2021 على سكان المملكة، فالجميع يستعلم على مايحدث في موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 /2021 والاستعدادات المذكورة.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 /2021

حددت دار الإفتاء السعودية موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442 /2021 بأن يكون بعد الشروق بحوالى 20 دقيقة أي ثلث ساعة، وممتدة حتى صلاة الظهر، مشيرة إلى أن صلاة اليعد تكون في الساحات مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحرص على ارتداء الكمامة طوال الوقت والتزام التباعد بين المصلين، لحماية الأفراد من التجمعات ومنع الانصراف بعد الصلاة مباشرة حتى لايحدث تكدس.

توقيت صلاة العيد 2021 السعودية

يمكن مطالعة موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية 1442/2021 في مختلف المدن من خلال الجدول الآتي:

اسم المدينة موعد صلاة العيد

العاصمة الرياض 5:36 صباحاً

مكة المكرمة 6:09 صباحاً

المدينة المنورة 6:05 صباحاً

الدمام بالمنطقة الشرقية 5:19 صباحاً

منطقة جدة 6:11 صباحاً

مدينة نجران 5:59 صباحاً

منطقة ينبع 6:11 صباحاً

مدينة الطائف 6:17 صباحاً

الظهران 5:19 صباحاً

تكبيرات عيد الأضحي 2021

بدأ تشغيل تكبيرات عيد الأضحي 2021 في المنازل عقب كل صلاة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي لترديدها في صلاة العيد خلال الأيام القادمة.

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر.. ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».

موسم الحج 2021

اقتصرت وزارة الحج والعمرة السعودية هذا العام موسم الحج 2021 على المتواجدين على أراضيها لتقليل خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا أو تفشى وباء كورونا في المملكة أو ظهور سلالات جديدة، كما وضعت شروط الحج 2021 من ضمنتها تحصينات كورونا وأخذ اللقاح، مؤكدة على استعدادتها لموسم الحج.