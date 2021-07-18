نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا تمويل الأسهم الشخصي من بنك البلاد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك البلاد تمويل الأسهم الشخصي وهو دعم من قبل البنك للراغبين بالزواج أو بتأسيس منزل أو دفع أقساط التعليم، ويقدم البنك مجموعة من التمويلات المتوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وقد خضع جميع منتجات بنك البلاد للدراسة من قبل الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك، ويعتبر تمويل بنك البلاد تمويل مبايعة، حيث يقوم البنك ببيع السلعة بعد تملكها ويضعها في اسم وتحت تصرف العميل بمزايا وشروط معينة. ما هي مميزات تمويل الأسهم الشخصي يتوافق تمويل بنك البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمكن شراء أسهم أي شركة ضمن قائمة الأسهم المعتمدة في اللجنة الشرعية

يوجد السرعة في إتمام كل الإجراءات

فترة سداد التمويل هي مرنة تصل إلى 60 شهر

يمكن السداد المبكر في أي وقت بناء على أحكام وضوابط البنك المركزي السعودي

يمكن سداد أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري

يمكن تأجيل القسط من كل عام ويمكن الحصول على تأجيل سداد في بداية الأقساط

تمويل شخصي بدون كفيل

تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

يستطيع الشخص الحصول على تمويل إضافي بعد سداد نسبة معينة من التمويل يحددها البنك

بعد سداد نسبة معينة من التمويل يحددها البنك يمكن تمويل العملاء المتقاعدين

هذا التمويل متاح للسعوديين وأيضا للمقيمين. شروط وضوابط الحصول على قرض الأسهم أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام يشترط فتح حساب جاري في بنك البلاد يلزم أن يكون طالب التمويل على رأس عمله في إحدى المنشآت التي يعتمدها بنك البلاد في القطاع العام أو الخاص أن لا يقل صافي دخل العميل عن 3.500 ريال سعودي للعملاء الغير سعوديين و3.000 للعملاء السعوديين. كيفية الحصول على منتج بنك البلاد بعد الدخول إلى موقع بنك البلاد الرسمي قم بالضغط على التمويل الشخصي من القائمة الرئيسية اضغط الآن على تمويل الأسهم انتظر حتى تظهر صفحة فيها الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم اطلع عليها وبعد الاطلاع اضغط على تقدم بطلبك الآن ضع مجموعة من المعلومات الشخصية مثل اسم العميل ورقم هويته أو إقامته وجهة العمل التي يعمل بها واسم الجهة وعمر العميل ومعلومات أخرى بعدها ضع معلومات جهة الاتصال والمنتج والوقت المفضل للاتصال وبعدها اكتب رمز التحقق الآن يجب الضغط على إرسال ويمكن التواصل مع بنك البلاد عبر الواتساب أم على هاتف بنك البلاد “920001002” أو ابحث عن أقرب فرع واذهب إليه من أجل الحصول على المزيد من المعلومات.

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