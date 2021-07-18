نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري المدعوم وشروط الحصول عليه من بنك الراجحي 2021 لشراء مسكن مناسب في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الآن أصبح من السهل امتلاك مسكن بالحصول على التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي من اجل شراء فيلا أو شقة أو تجديد سكن أو الاتجاه إلى الاستثمار في مجال التمويل العقاري. الذي يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يقدم الراجحي افضل برامج التمويل العقارية تبدأ من50 ألف ريال سعودي حتى 3 مليون ريال مع أطول مدة زمنية لفترة سداد.

كما يتميز التمويل الشخصي العقاري الميسر من مصرف الراجحي بدون كفيل مع مراعاة توافر الشروط الخاصة في الحصول على القرض، على ألا يقل الراتب الشهرى عن 2000 ريال سعودي بالتوافق مع صندوق التنمية العقارية بوزارة الإسكان للحصول على التمويل من مصرف الراجحي بذلك اصبح التمويل الشخص العقاري هو الحل الأمثل واستجابة لجميع متطلبات عملاء مصرف الراجحي و إمكانية الحصول على التمويل خلال 30 دقيقة، هنا يحرص موقع ثقفني الإخباري علي تقديم كل ما يبحث عنه عملاء مصرف الراجحي من شرح خطوات الحصول على التمويل العقاري.

شروط الحصول على تمويل شخصي عقاري من مصرف الراجحي

يتطلب الحصول على التمويل الشخصي العقاري الجديد من مصرف الراجحي 1443 عدة شروط يجب توافرها في العميل المتقدم لكي نتعرف على هذه الشروط يجب اتباع الأتي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم للقرض عن 60 عاما.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن 5000 ريال.

بالنسبة للقطاع العام والا يقل عن 7400 ريال في القطاع الخاص.

لا تقل المدة الزمنية التي قضاها في العمل عن 6 اشهر للقطاع الخاص، ولا عن 3 اشهر للقطاع العام.

يشترط فتح حساب وتحويل الراتب الى الحساب مع تسجيل البيانات بنموذج الطلب.

للحصول على التمويل لشراء ارض يجب أن لا تقل مساحة الأرض على 200 متر مربع.

إذا تقدم العميل لشراء فيلا يتم صرف 82 ضعف الراتب بحيث لا يتعدى المبلغ عن نصف مليون ريال سعودي.

إذا تقدم العميل لشراء شقة المدة المسموح بها للتعاقد 20 عاما.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الراجحي الجديد

إحضار بيان رسمي يوضح فيه مفردات الراتب الشهري. توافر بطاقة الهوية الوطنية وتكون صالحة. شهادة التقاعد والتأمينات اللازمة.

وصلنا لنهاية مقالنا والذي تعرفنا من خلاله على تمويل الراجي الجديد 1443والشروط المعلن عنها من قبل البنك للعملاء للحصول على القرض بأقساط مريحه مع أطول فترة سداد وهامش ربح ضعيف من اجل الحصول على مسكن عقاري أو إقامة المشاريع الخاصة بالعقارات.