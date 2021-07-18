نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي خدمات المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف علي خدمات المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية هي منصة إلكترونية من خلالها، يستطيع المواطنون والشركات والمقيمين، من أي جنسية وأي مكان بالمملكة، من الوصول إلي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، حيث تعتبر المدخل إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتتحقق إمكانية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية عن طريق توفير الخدمات عبر المنصة، ومن ثم التكامل مع جهات حكومية اخري، أو عن طريق توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات ولخدماتها على المنصة، وتمثل المنصة منفذا معلوماتيا لنشر الأخبار المتعلقة بالمملكة، ومن ثم تكون دليل للجهات الحكومية، وتوفر المنصة أيضا عدد كبير من روابط الأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية. تعرف علي خدمات المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية هناك مميزات للمنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية: توفر لك خدمات مصممة بناء على احتياجاتك الخاصة. وأيضا تجربة ذات جودة عالية وملائمة. منصة موثوق منها 100% لأنه مصدر موحد للمعلومات والخدمات الحكومية. ثم تضمن لك تجربة جيدة وفعالة. كما أن المنصة لديها وجهة ذات هوية رقمية، موحدة تتيح لك الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية، بكل سهولة في أي وقت ومن أي مكان. ما هي الخدمات المتوفرة علي المنصة الوطنية الموحدة إدارة العنوان الوطني مؤسسة البريد السعودي. استخراج اقامة للوافدين. تقديم الفواتير وزارة المالية. ثم استخراج تأشيرة سياحية. استخراج وثيقة تملك مؤقتة وزارة العدل. التقاضي الإلكتروني وزارة العدل السعودية. التقديم علي الوظائف وزارة التنمية البشرية. التسجيل لتلقي لقاح كورونا وزارة الصحة. تجديد جوازات السفر. تجديد رخصة القيادة مديرية الأمن العام. وهناك أيضا خدمات اخري كثيرة لهذه المنصة. شروط الاستخدام في المنصة الوطنية الموحدة عدم تحميل ملفات تحتوي على بيانات أو معلومات أو برمجيات ليست مملوكة لك. ثم عدم تحميل ملفات تحتوي على بيانات تآلفه أو فيروسات، لأنه سيؤثر علي البنية التحتية للمنصة. عدم نشر معلومات تحتوي انتهاكا للأنظمة أو مواد إباحية أي معلومات غير قانونية من خلال المنصة. وأيضا عدم الاشتراك من خلال هذه المنصة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة. عدم استخدام هذه المنصة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو أي إساءة. عدم إتباع أي من هذه الشروط قد يؤدي إلى إيقاف استخدامك للمنصة دون إرسال إخطار لك بذلك. الاستفادة من المنصة الوطنية الموحدة عند دخولك للبوابة، يمكنك البحث عن الخدمات الحكومية أو المعلومات من خلال شريط البحث. الاطلاع على أبرز الأحداث في المملكة. بالإضافة إلي الاطلاع على التحديثات اليومية لفيروس كورونا المستجد. ثم الوصول للعديد من الخدمات الحكومية بما فيها الخدمات الأكثر استخداما، وخدمات المشاريع، ورجال الأعمال، وأحداث الحياة، والأحداث العائلية، والخدمات الصحية، والوثائق الشخصية وغيرها. جميع الخدمات مقدمة عبر عدة قنوات تعمل بالتزامن مع بعضها البعض بهدف تقديم تجربة مستخدم بسيطة وفعالة. مدمجة بأحدث التقنيات ومبنية على نظام من المركزية والموثقية وبطابع شخصي. ثم بالإضافة يمكنك إيجاد آخر الأخبار المتعلقة بالأحداث القادمة في المملكة. وتوفر لك المنصة صفحة بالأسئلة الشائعة، وتسمح لك بالاشتراك لمعرفة جديد المنصة.

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