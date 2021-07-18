نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة السعودية تناشد الطلبة ومنسوبي التعليم سرعة تلقي اللقاحات قبل عودة الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ناشدت وزارة الصحة السعودية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت جميع طلبة التعليم العام، والجامعي والتدريب التقني من سن 12 عاماً فما فوق، وكذلك المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة التدريبية، والإداريين بسرعة الحصول على مواعيد لتلقي اللقاحات والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك من خلال عدد 587 مركز بالمملكة.

وأصدرت وزارة الصحة بيان رسمي اليوم على موقعها الإلكتروني أكدت فيه بأنه يمكن للفئات التى تم ذكرها تلقي اللقاحات من خلال مسارات مخصصة لهم فى بعض هذه المراكز بالجامعات، تأتي هذه الخطوة من جانب وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية قبل عودة الدراسة بالمدارس والجامعات، وحضور الطلاب بها خلال العام المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على مجتمع التعليم وكل عناصر المنظومة التعليمية من معلمين وطلاب وإداريين، حيث تعطى المملكة أهمية وأولوية لقطاع التعليم خلال تلك المرحلة.

بيان وزارة الصحة السعودية للطلبة ومنسوبي التعليم

وقد جاء فى البيان الذي نشرته وزارة الصحة بأنه استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي المقبل، وحفاظاً على سلامة المجتمع التعليمي، ونظراً لأهمية أولوية قطاع التعليم خلال هذه المرحلة، نؤكد على جميع طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاماً فما فوق، والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريبية والإداريين بسرعة الحصول على المواعيد لتلقي اللقاحات من خلال 587 مركزاً بالمملكة، وكما يمكنهم تلقيها من خلال مسارات مخصصة لهم فى بعض هذه المراكز فى الجامعات.

الفئات المستهدفة لتلقي اللقاحات قبل عودة الدراسة

كشفت وزارة الصحة فى البيان الرمسي عن الفئات المستهدفة للحصول على مواعيد لتلقي اللقاحات قبل عودة الدراسة بالمدارس والجامعات والتدريب التقني هم:-

طلبة التعليم العام والجامعي والتدريب التقني من 12 عاماً فما فوق.

المعلمين والمعلمات.

أعضاء هيئة التدريس.

الهيئة التدريبية والإداريين.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد حددت من قبل موعد بدء الدراسة فى العام الدراسي المقبل 1443 هجرية بعد تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية وفقاً للخريطة الزمنية كالتالي:-