رابط نتائج القبول الإلكتروني الموحد 1442 للجامعات rgu-admit.edu.sa

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عمر شويل - جدة إن نتائج القبول الموحد للطالبات بالجامعات السعودية هي الموضوع الأكثر بحثاً لهذه الآونة؛ حيث تم إعلان ظهور نتائج قبول الكليات التقنية بمدينة الرياض يوم الخميس 15يوليو الجاري، وذلك بخصوص الفرز الأول للنتائج وتأكيد قبول الطالبات بالجامعة، لقد تقرر الموعد النهائي للإعلان عن نتائج القبول الموحد النهائية للطالبات على أن يكون اليوم (السابع من ذي الحجة1442، الموافق ميلاديًا 17يوليو2021) على أن يكون ما سيتم إعلانه هو النتيجة النهائية لقبول الطالبات، وسوف يتم الإعلان عن نتائج بقية الجامعات بالمملكة، والكليات التقنية بها في غضون أيام قليلة بحسب الجدول الزمني الذي سبق تحديده لإعلان نتائج القبول، ويمكن التعرف على نتائج القبول الخاصة بالمتقدمين للجامعة إلكترونياً من خلال قبول الطلاب الإلكتروني الموحد، وقبول الطالبات الموحد أيضًا.

القبول الموحد

يُعد القبول الموحد هو الوسيلة الإلكترونية الرسمية للتقديم بجامعات وكليات المملكة، وقد قام القبول الموحد بتحديد مواعيد للتسجيل إلكترونيًا لكل جامعة أو كلية تقنية، كما تم تقرير موعد لغلق باب التسجيل بالجامعات بحيث تتناسب المواعيد مع نظام كل جامعة بالمملكة، وأيضًا قرر القبول الموحد التواريخ الخاصة بإعلان نتائج القبول النهائية بالجامعات من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك؛ حيث تعمل هذه البوابة على تسهيل البحث عن نتائج قبول الطلبة والطالبات بجامعاتهم.

مواعيد إعلان نتائج القبول الموحد

فيما يلي بيان بمواعيد الإعلان عن نتيجة فرز القبول بالجامعات:

نتيجة أول فرز تم إعلانها يوم الخميس الخامس من ذي الحجة1442ه.

نتيجة الفرز النهائي أعلنت اليوم السبت السابع من ذي الحجة1442ه.

تأكيد نتيجة لقبول الجامعات سوف يتم الإعلان عنها يوم السبت الثالث عشر من ذي الحجة1442ه.

القبول الموحد للجامعات بمدينة الرياض

أعلن القبول الموحد عن بداية التسجيل للالتحاق بالجامعات السعودية بمدينة الرياض في الثالث من ذي القعدة1442ه، وذلك في بعض الكليات، على أن يستمر التسجيل متاحًا حتى الأيام الأول من ذي الحجة، وقد قامت كل كلية أو جامعة بتحديد شروط القبول الخاصة بها، والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بها من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات، وفي خلال فترة التقديم قامت الجامعات بفرز طلبات الالتحاق المقدمة من الطلاب، والتأكد من مطابقة المتقدمين للشروط والمؤهلات، وذلك بشكل إلكتروني، وقد بدأت الجامعات تعلن إلكترونيًا نتائج قبولها للطلاب في الخامس من ذي الحجة.

رابط نتائج القبول الموحد للطالبات

يمكن للطالبات والطلاب أن يحصلوا على نتائج القبول بالجامعات الخاصة بهم، وكذا القبول بالكليات التقنية وذلك من خلال الدخول على رابط القبول الإلكتروني الموحد للطلاب 1442 والمتابعة، حيث أن نتائج القبول الموحد للطالبات والطلبة بالمملكة السعودية أمر يتوقف عليه مستقبل آلاف الطلاب الذين ينتظرون في ترقب هل سيتم قبولهم في الجامعات التي تقدموا إليها أم لا، ونتمنى للجميع التوفيق.