نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري أضحيتك من منصة إحسان الرابط وطريقة الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء الاضاحي يكثر في هذه الأيام الكريمة حتى يتمكن من يريد التضحية من الحصول على ما يناسبه من الاضاحي التي تتوافق مع الشروط الخاصة بالأضحية سواء في الأغنام أو البقر أو الإبل، ولذلك فقد قامت الممكلة من خلال منصاتها الإلكترونية الخدمية بعرض الاضاحي بأسعار مخفضة عن أسعار الأسواق والتي في الغالب تكون أسعارها أعلى بكثير، وتقوم هذه المنصات مثل منصة أضاحي ومنصة إحسان الخيرية بشراء الاضاحي وذبحها وتولي توزيعها على الفقراء نيابة عن المضحي.

اشتري أضحيتك من منصة إحسان

منصة إحسان الخيرية التي تقدم العديد من البرامج الخيرية المختلفة مثل التبرعات والصدقات وغيرها اليت توفر الكثير على الأفراد الذين يرغبون في التبرع للأعمال الخيرية سواء في داخل المملكة أو خارجها ووقد تم إضافة أيقونة خاصة ببرنامج الاضحية على المنصة ويتمكن المضحي من الشراء عن طريق بعض الخطوات سوف نوضحها في التالي.

خطوات شراء الأضحية من منصة إحسان

يتم التوجه إلى منصة إحسان الخيرية على سبكة الإنترنت.

من خلال الشريط العلوي نجد أيقونة برامجنا.

بالضغط عليها نجد الأضاحي .

يتم الدخول على الخدمة والتعرف على بنودها.

يتوفر خدمات شراء الأضاحي والهدي والصدقة والفدية والعقيقة.

يضغط المشتري على الاضحية ويحدد العدد.

يتم الضغط على المتابعة ومعرفة السعر.

الانتقال إلى استمرار وإدخال رقم الهاتف الخاص بالمضحي.

يتم إرسال رابط لاستكمال عملية الشراء والتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بها.

سعر الاضحية على منصة إحسان

تعتبر أسعار الاضاحي في الأسواق أغلى كثيرا عن الأضاحي التي توفرها منصة إحسان.

سعر الأاضحية على منصة إحسان يساوي 799 ريال سعودي.

تتواجد في الأسواق أنواع مختلفة من الأضاحي وأغلاها ما يعرف بالنعيمي ويصل سعره إلى 1499 ريال سعودي.

بينما يصل نوع السواكني إلى 1159 ريال، وهناك أنواع أخرى منها الروماني والبربري.

يتم شراء الأاضحية من بهيمة الأنعام حسب شروط معينة منها أن العمر والصحة والسلامة من الأمراض والاتبعاد عن العوراء أو العرجاء أو الهزيلة، وتكون الاضحية من الغنم أو الإبل أو البقر