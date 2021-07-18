كيف أطبع العنوان الوطني الخاص بي 1442

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيف أطبع العنوان الوطني الخاص بي على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أنه كان يتم بالسابق تحديد العنوان للمواطن تقليدياً أما الآن فقد تم إطلاق خدمة معرفة العنوان الوطني إلكترونياً بالإضافة إلى إمكانية طباعته لتقديمه إلى الجعات المعنية، وقد اهتمت الحكومة السعودية بحصر جميع عناوين المواطنين داخل المملكة رسمياً ومن هنا قد قامت بإعداد قاعدة بيانات ضخمة لتغطي جميع المدن والمحافظات داخل المملكة، ونوضح لكم أن العنوان الوطني يشمل رقم المنزل واسم المدينة والرمز البريدي لمنطقة الإقامة ورقم الوحدة بالإضافة إلى اسم الحي واسم الشارع، ولإهتمامنا بتوضيح كافة الخدمات السعودية لكم نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية طباعة العنوان الوطني كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية، فإلى نص المقال.

كيف أطبع العنوان الوطني الخاص بي

يستطيع كل مواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية طباعة العنوان الوطني الخاص به بصورة إلكترونية كالتالي:

أولاً قم بدخول الموقع الرسمي للبريد السعودي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثالثاً انتظر رسالة تفعيل على هاتفك الجوال ليتم التحقق من الهوية حتى يتم عرض العنوان الوطني الخاص بك.

رابعاً ستظهر لك كافة المعلومات عن العنوان الوطني اضغط على طباعة التفاصيل.

إضافة أفراد في العنوان الوطني

يُمكنك بإستخدام موقع العنوان الوطني إضافة أو حذف أفراد لعنوانك الوطني، ويُمكنك اجراء أي تعديلات أخرى على معلوماتك وتحديثها، ولإضافة أفراد قم بإتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

ثانياً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع ثم اكتب رقم الهوية ورقم الهاتف.

ثالثاً ستظهر لك صفحة العنوان الوطني الخاص بك قم بإضافة الأفراد التي تريدها.

رابعاً اختر العنوان المراد إضافة الأفراد عليه ثم اخفظ البيانات.

خامساً أضف هذا الفرد إلى الموقع الخاص بك.

وفي نهاية المقال نرجو أن يكون المقال به كافة المعلومات التي تبحثون عنها، وسنجيب على كافة أسئلتكم في أقرب وقت