نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب رغبات النقل الداخلي للمنقولين خارجيًّا عبر نظام نور الالكتروني 1443هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب شرائح المعلمين والمعلمات المنقولين خارجيًّا عبر نظام نور الالكتروني ، تضع الحكومة السعودية في أولوياتها دائما راحة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، لذا أتاحت للمعلمين والمعلمات عبر حساب المعلم من خلال الرابط الرسمي لنظام نور الالكتروني أحقية الاستعلام عن نتائج النقل الخارجي وتقديم طلب الاعتراض على النتيجة من قِبل المعلمين والمعلمات وفقًا لشروط وضوابط معينة أقرتها وزارة التربية والتعليم، بهدف تحقيق رغبة الكثيرين منهم في الانتقال لأماكن بالقرب من سكنهم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يُعد الهدف الرئيسي من حركات النقل الخارجية والداخلية عبر نظام نور الالكتروني هو تحقيق الرغبة الملحة للمعلمين والمعلمات بالقرب من منازلهم مما يعود بالفائدة والنفع على العملية التعليمية بأسرها، و سد احتياجات الوزارة في بعض المناطق في المملكة، ضمانًّا لسير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

ترتيب شرائح النقل الداخلي المنقولين خارجيًّا عبر نظام نور الالكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم عن ضرورة دخول المعلمين والمعلمات على نظام نور الالكتروني، وإعادة النظر في ترتيب نتائج النقل الداخلي للمنقولين خارجيًّا أو الانسحاب من النقل في موعد أقصاه 13 / 12 / 1442 هـ، حيث أنها حثت على ضرورة التأكد من البيانات والرغبات المُسجلة، وذلك وفقًا للإجراءات الٱنظامية التي حددتها الوزارة.

خطوات ترتيب شرائح النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور الالكتروني 1443هـ

قد صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، إنه في حالة رغبة أى معلم لم يسبق له التسجيل في حركات النقل الخارجي أو الداخلي عليه الدخول عبر نظام نور الالكتروني والتسجيل في حركات النقل، من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وهى كالآتي ذكرها:

الولوج إلى نظام نور الالكتروني.

الالكتروني. ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح الاسم وكلمة السر.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة شؤون المعلمين.

الضغط على أيقونة تعديل.

ترتيب الشرائح حسب الرغبات المتاحة.

الضغط على أيقونة حفظ الترتيب.

خطوات التسجيل في نظام نور الإلكتروني

حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام نور الالكتروني عليك القيام بالتسجيل، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور الالكتروني.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم ودقيق ( الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ).

النقر على أيقونة انشاء حساب جديد.

يتم إرسال الرقم السري وكلمة المرور على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

وبعد ذلك يمكنك الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام نور الالكتروني بعد القيام بعملية التسجيل.