نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 .. توقيت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية والدول العربية تتصدر محركات البحث المختلفة في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثير من المسلمين متى توقيت صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ١٤٤٢ في السعودية وجميع الدول العربية، فستحتفل الأمة الإسلامية بعد يومين بقدوم عيد الأضحى المبارك الذي له وقع كبير في نفوس المسلمين باعتباره مرتبط بالحج الأكبر، فيوافق يوم عرفة الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ ميلادية أما عيد الأضحى ٢٠٢١/١٤٤٢ سيكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١ ميلادية، ونتناول من خلال هذا المحتوى موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية على جميع مناطق المملكة، ومواعيد صلاة عيد الأضحى في العواصم العربية، وكيفية صلاة عيد الأضحى وكيف تصلى العيد في المنزل.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

أعلنت السلطات السعودية عن إمكانية صلاة عيد الأضحى ٢٠٢١ في المساجد والساحات الواسعة، ولكن حذرت المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي أثناء تأدية صلاة العيد، وهذه الإجراءات أعلنت عنها وزارة الصحة لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من بلد إلى آخر، ولكن القاسم المشترك بين كل البلاد الإسلامية في عيد الأضحى ذبح أضحية العيد، ومن المعروف بأن صلاة العيد يكون بعد شروق الشمس بفترة وجيزة، ومن خلال الفقرة التالية نعرض متى صلاة عيد الأضحى السعودية.

توقيت صلاة عيد الأضحى السعودية ١٤٤٢

يختلف موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية من منطقة إلى أخرى، فقد يمتد الفارق في توقيت صلاة العيد من منطقة إلى أخرى من بضعة دقائق إلى ساعة كاملة، ويرجع هذا الفرق أو الٱختلاف في التوقيت إلى اتساع المملكة العربية السعودية، حيث يحدد مواعيد صلاة العيد بنحو ثلث ساعة “عشرون دقيقة” بعد شروق الشمس، ويمتد لإلى زوال الشمس، ولكن أجاز بعض العلماء لمن ضاع منه صلاة العيد أن يصليها فيما بعد قضاءً، وأجازت السعودية صلاة عيد الأضحى 2021 في الساحات الكبيرة المفتوحة وفي المساجد، ولكن اشترطت التزام المصلين للإجراءات الاحترازية، وفيما يلي عرض لوقت صلاة العيد في المدن والمحافظات السعودية

كيفية صلاة عيد الأضحى

من سنن عيد الأضحى المبارك أن يحضر ويشارك الجميع في صلاة العيد، حيث روت لنا أم عطية أن رسولنا الكريم أمر المسلمين بالخروج إلى صلاة العيدين، فذكرت أنه أمر المسلمين بأن يخرج في الأضحى والفطر بما في ذلك ذوات الخدور والعواتق والحيّض، ولكن أمر الرسول بأن يعتزلن الحيّض الصلاة ولكن يشهدن الخير، فكيف تصلى صلاة العيد:

صلاة العيد هي ركعتان.

الركعة الأولي: تكبيرة الإحرام يرفع فيها يديه ثم يكبر سبعًا.

تكبيرة الإحرام يرفع فيها يديه ثم يكبر سبعًا. الركعة الثانية: تكبيرة القيام تتبعها تكبيرات خمسًا.

تكبيرة القيام تتبعها تكبيرات خمسًا. تجوز أداء صلاة العيد فرادى أو جماعة.

تقع وقتها بين طلوع الشمس وزوالها.

من سنن الرسول أن يتم قراءة سورة قاف والقمر بعد الفاتحة،أو بسبح والغاشية بعد قراءة الفاتحة.

يقوم الخطيب بعدهما خطبتين.

في الخطبة الأولى يكبر 9 تكبيرات في افتتاح الخطبة.

يكبر 9 تكبيرات في افتتاح الخطبة. في افتتاح الخطبة الثانية يكبر 7 تكبيرات.

يكبر 7 تكبيرات. حكم صلاة العيد: بعض العلماء ذكروا أنها سنة مؤكدة واتجه البعض الآخر إلى أن صلاة العيد هي فرض كفاية.

حكم صلاة العيد في البيت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية عبر قناته على اليوتيوب على جواز صلاة العيد في المنزل، حيث وضح من خلال فيديو كيف تصبى صلاة العيد في المنزل، فمع انتشار فيروس كورونا والظروف الراهنة التي يمر بها العالم كلة يجوز للمسلم تأدية صلاة عيد الأضحى في البيت، وله كامل الثواب بإذن الله، لأن نيته في الأصل نابعة من رغبته في تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في التجمعات المزدحمة للحفاظ على صحته وسلامته وسلامة الجميع من حوله.

كيف تصلى صلاة العيد في البيت

في هذا الصدد ذكر الدكتور جمعة بأن صلاة العيد في المزل تصلى مثلها مثل صلاة الصبح، ولكن في صلاة العيد تقوم بتكبيرة الإحرام بنية الصلاة ثم تتبعها بسبع تكبيرات قبل قراءة سورة الفاتحة، ثم تتم ركعتك الأولى، أما في الركعة الثانية تقوم بتكبيرة القيام، بعدها تكبر خمس تكبيرات قبل قراءتك لسورة الفاتحة، وتتم ركعتك الثانية.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية، وقد تناولنا من خلال هذا التقرير مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 في السعودية والدول والعواصم العربية مع عرض تفصيلي لوقت صلاة عيد الأضحى على جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، كما وضحنا كيفية صلاة عيد الأضحى وحكم صلاة عيد الأضحى في المنزل وكيفية تصلى صلاة العيد في البيت، ونتمنى للجميع الصحة والعافية وتقدم لكم أسرة موقع ثقفني خالص الأمنيات بالسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن تعود عليكم وعلينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وعلى الأمة الإسلامية جمعاء.