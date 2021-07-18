نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات تويوتا فورتشنر 2021 من مصرف الراجحي بـ 1600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يزال بإمكان الراغبين في الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية شراء تويوتا فورتشنر 2021 من مصرف الراجحي ضمن فترة العروض الصيفية التي تنتهي بنهاية الشهري الجاري وذلك للاستفادة من العديد من المزايا على عروض التقسيط .

عروض تقسيط السيارات في يوليو

وتأتي عروض تقسيط السيارات في شهر يوليو امتداد لسلسلة من العروض التي تقدمها شركات السيارات أو البنوك أو شركات التمويل على حد سواء لكن تتميز عروض يوليو بأنها تشمل فئة واسعة من سيارات تويوتا مقدمة من مصرف الراجي بالتعاون مع عبداللطيف جميل لتظل هذه العروض من أقوى عروض تقسيط السيارات الجديدة.

متطلبات تقسيط تويوتا فورتشنر 2021 من مصرف الراجحي

يمكن الحصول على عروض تقسيط تويوتا فورتشنر من مصرف الراجحي سواء أكان العميل من المواطنين السعوديين أم من المقيمين في المملكة وسواء تم تحويل الراتب على مصرف الراجحي أم بدون تحويل الراتب بشرط انطباق الشروط الخاصة بالكفاءة المالية للعميل والتي تتوقف على الراتب الشهري وجهة العمل ونوع القطاع ( عام أو خاص ) والمدة التي قضاها في العمل قبل الحصول على التمويل.

سعر تويوتا فورتشنر 2021

يبدأ سعر الفئة الأولى من فورتشنر 2021 ذات الدفع الخلفي ، 2WD بقيمة 117.800 ألف ريال، فيما يبدأ سعر الفئة الثانية ذات الدفع الرباعي أو 4WD عند 127 ألف ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة ويصل أعلى سعر في فئة الدفع الرباعي من تويوتا فورتشنر إلى 168 ألف ريال.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021

في أعلى فئة منها تأتي مواصفات فورتشنر 2021، بمحرك سعة 2.4 لتر، 4- اسطوانات بقوة 147 حصانًا وبعزم دوران أقصى يصل إلى 400 نيوتن في المتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات ودفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل وبأربعة ألوان هي الأبيض والأسود والفضي والرمادي.

شروط تقسيط تويوتا فورتشنر من مصرف الراجحي

يتضمن العرض العديد من الشروط التالية :