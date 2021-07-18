أبوخمسين داعماً رئيسياً للجيل

دوت الخليج – الأحساء : أسماء الهلال

بحضور رئيس مجلس الإدارة ومنسوبي نادي الجيل تم مساء أمس التوقيع الرسمي بين نادي الجيل ومؤسسة رضاء أبوخمسين ليكون الداعم الرئيسي للنادي خلال الموسم الرياضي القادم 2022/2021بإذن الله.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأستاذ أحمد بن فهد الغنيم بأن هذا الدعم هو امتداد للجهود التي يقوم بها النادي من أجل تفعيل وتنشيط الموارد المادية للنادي والتواصل مع كل محبي الجيل لتقديم الرعاية والدعم لجميع الألعاب والفئات، وبأن الفرصة متاحة للجميع والنادي لكل الأحسائيين ونتشرف ونسعد بهم.

من جانبه أكد سعادة الأستاذ رضاء بن الشيخ حسن أبوخمسين عن إعتزازه بهذه الشراكة مع نادي عريق وله مكانه في المنطقة وذو جماهيرية كبيرة، وبأن الدعم يأتي ضمن مسؤلياته تجاه المجتمع عامة والجيل الرياضي خاصة.