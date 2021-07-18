نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة القيادة السعودية والفحوصات الطبية الخاصة بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة القيادة السعودية من الموضوعات التي يهتم بها المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتمكن المواطن بعمل هذه الخطوات من خلال منصة أبشر.

والجدير بالذكر، أن على المواطن القيام بالفحص الطبي اللازم قبل تجديد الرخصة، حيث يعتبر من الخطوات الأساسية لها.

وفي المقال التالي نتعرف على تفاصيل أكثر عن خطوات تجديد رخصة القيادة.

خطوات تجديد رخصة القيادة السعودية

هناك عدد من الخطوات التي يجب على المواطن القيام بها في حالة تجديد الرخصة، ومن بينها:

قبل كل شيء، يجب على المواطن أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

يتم اختيار منصة أبشر للأفراد من خلال الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك، يتم كتابة كل من الإسم ورقم المرور الخاص بالمواطن.

يقوم المواطن باختيار “الخدمات الالكترونية” من قائمة الخدمات الرئيسية.

بعد ذلك، يتم الدخول على خدمة “تجديد رخصة القيادة”.

يقوم المواطن بتعبئة كافة البيانات التي يطلبها الموقع، وبالتالي يتمكن المواطن من استكمال إجراءات الرخصة.

في النهاية، يكون المواطن قد قام بتجديد الرخصة إلكترونياً.

متطلبات تجديد الرخصة في المملكة العربية السعودية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها، وذلك لكي يتمكن المواطن من تجديد رخصة القيادة السعودية، ومن بينها:

أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الرخصة هي 180 يوماً فقط.

يجب على المواطن أن يقوم بسداد المخالفات، وبالتالي يتمكن من تجديد الرخصة بصورة طبيعية.

إلى جانب ذلك، يجب أن يتوفر كل من ملف بيانات لصاحب الرخصة على منصة أبشر، توجد فيه كل من بصمة الإصبع وصورة شخصية له.

يجب على المواطن أن يتجاوز الفحص الطبي جسدياً وعقلياً، كي لا يتم رفض تجديد رخصته من خلال الموقع أو من خلال التقدم بنفسه.

الفحص الطبي لتجديد الرخصة

يعتبر الفحص الطبي من المتطلبات الضرورية لتجديد رخصة القيادة السعودية حيث يتم عمل بعض الاختبارات الطبية والجسدية والعقلية والنفسية، بالإضافة إلى كشف النظر.

وعلى المواطن أن يتجاوز هذه الاختبارات وذلك لكي يتمكن من تجديد الرخصة مرة أخرى، وفي حالة الرسوب في الاختبارات يتم رفض التجديد.

وتتراوح أسعار الفحص بين المستشفيات التي يتم اجراء الفحص الطبي بها، وذلك يكون على حسب كفاءة المستشفى.

على سبيل المثال تكون تكلفة الرخصة في مستشفى الحبيب بالرياض بمبلغ 250 ريال، كما تكون في مستشفى جدة الأهلي بمبلغ 100 ريال.

بالإضافة إلى أنها في مستشفى الجزيرة بمبلغ 300 ريال، بخلاف مجمع عيادات الفيحاء الذي يتكلف الكشف الطبي به بمبلغ 150 ريال.

كما يمكن للمواطن أن يقوم بتجديد الرخصة من خلال الدخول على المنصة الوطنية الموحدة.