نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد جامعة تبوك التعليم عن بعد.. كل ماتود معرفته عن التعليم الالكتروني Blackboard tabuk في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد جامعة تبوك هو النظام التعليمي المتبع في جامعة تبوك، إذ تتيح الجامعة لطلابها العديد من الانظمة التعليمية والخدمات الإلكترونية المميزة على الموقع الالكتروني الرسمي للجامعة، فهي أحد أهم الجامعات السعودية والتي تسعى دوما لتقديم تعليم جامعي متميز من أجل تخريج كوادر بشرية مؤهلة لخدمة مجتمعهم وتهيئتهم لسوق العمل والمشاريع التنموية وخاصة في منطقة تبوك حيث تم تزويدهم بالمعرفة والقدرات والمهارات فى بيئة تعليمية داعمة للأبحاث الإبداعية.

بلاك بورد جامعة تبوك

تعد أحد أنظمة التعليم عن بعد المتكامل والذى يقوم بتوفير الكثير من الخدمات التعليمية الالكترونية لجميع الطلاب بالجامعة وأيضا أعضاء هيئة التدريس، فالنظام الموضوع للجامعة يتولى إدارة العملية التعليمية بشكل متزامن وغير متزامن، كما تكون بيئة العمل المقدمة آمنة لتقديم المواد التعليمية بطريقة الكترونية وخدمتها بالوسائط المتعددة سواء كانت هذه الوسائط من صور ورسوم ومقاطع فيديو وصور ونصوص الكترونية وغيرها من المكملات لاتمام العملية التعليمية بشكل متكامل للتعلم عن بعد، وكل طالب يستطيع دراسة المادة العلمية المراد تعلمها عبر هذا النظام والذي يقوم بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية المميزة و تتمثل في التالي:

تقديم المحاضرات العلمية للطلبة عبر شبكة الإنترنت.

تعزيز بيئة تعليمية آمنة.

إتاحة أدوات تواصل متعددة يتواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس، وكذلك التواصل مع الطلاب الآخرين.

توفير الأدوات الخاصّة بتقييم طلبة الجامعة.

توزيع الواجبات وجدول الاختبارات واستطلاعات الرأي واستلام الإجابات والتعليقات عليها.

تسهيل تصفح المحتوى العلمي لجميع الطلبة.

تقليل الأعباء الموكلة للكادر التدريسي من تصحيح ورصد الدرجات.

جامعة تبوك تسجيل جديد

الدخول مباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ لنظام بلَاك بُورد جامِعة تَبوك.

لابد من القيام بكتابة اسم المستخدم.

ثمَّ إدخال كلمة المرور (رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب).

وبعد ذلك الضّغط على أيقونة (تسجيل الدخول).

جامعة تبوك القبول والتسجيل 1442

جامعة تبوك القبول والتسجيل 1442، يستطيع الطلاب بجامعة تبوك أن يكملون دراستهم الجامعية من خلال برنامج البلاك بورد إذ يستطيع كل طالب الالتحاق بالفصول الافتراضية من على نظام البلاك بورد بتسجيله الدخول للبرنامج أولا ومن ثم يقوم باختيار المقرر الذي يود دراسته أون لاين، ويقوم باختيار أيقونة الفصول الافتراضية والضغط على المحاضرة التى ستظهر أمامه ليستطيع الإنضمام للجلسة العلمية بالمادة التي يود دراستها .

ولم يتوقف نشاط نظام البلاك بورد على الدراسة فقط بل ويستطيع الطلاب القيام بإجراء الاختبارات والواجبات إلكترونيا بواسطة تسجيله للدخول للبرنامج ويختار المقرر الدراسي ومن ثم يضغط على الاختبارات والواجبات، وهكذا يستطيع الطالب بكل سهولة البدء بحل الاختبار.

رابط البلاك بورد جامعة تبوك

يستطيع طالب جامعة تبوك الدخول إلى رابط البلاك بورد Blackboard tabuk ثم يقوم بإدخال بياناته كاملة بلا نقصان ليتمكن من تسجيل الدخول والبدء بعملية التعلم عن بعد.

جامعة تبوك التسجيل عن بعد

يستطيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تسجيل الدخول من خلال إتباع الاتي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي لجامِعة تَبوك.

يتم اختيار تسجيل دخول كطالب أو من أعضاء هيئة التدريس.

إدخال اسم المستخدم كرقم هاتف الطالب أو بريده الإلكتروني.

ثمَّ إدخال كلمة المرور (رقم الهوية أو رقم الإقامة للطالب) .

ومن ثم الضغط فوق كلمة تسجيل الدخول.

وهكذا أعزائي الطلاب نستطيع القول أن التعليم الالكترونى قدم المواد الدراسية بأسلوب مميز ومشوق للطلاب.

جامعة تبوك التعليم عن بعد

الكثير من الجامعات والمدارس تسعى الآن من أجل استكمال العملية التعليمية بعد أن حدث توقف إجباري لها بسبب ما سببته الظروف العالمية المنتشرة، حيث أن جامعة تبوك قامت باستغلال التكنولوجيا أفضل استغلال من أجل استكمال المسيرة التعليمية وتقديم المنفعة للطلاب والحفاظ على صحتهم العامة، لذلك وجهت كل جهودها من أجل خدمة المنهج الدراسي من وسائل تكنولوجية لن يتم تقديمها بالطرق التقليدية للعملية التعليمية ومن هذه الخدمات الصور والفيديوهات والأصوات كل هذا يأتى فى مصلحة الطالب للمزيد من التحصيل الدراسى، وجعل من العملية التعليمية الروتينية شى مشوق لهم.

الدعم الفني جامعة تبوك

يستطيع جميع الطلاب وهيئة التدريس التواصل مع الجامعة بكل سهولة ومعرفة أي معلومات عن مواعيد التقديم وأسس القبول بالجامعة وغيرها من الخدمات الكثيرة التي يود طلاب الجامعة الاستفسار عنها ومعرفة أجوبة مناسبة أسئلتهم من خلال البريد الالكتروني الخاص بجامعة تبوك، وهو [email protected] كما يمكن للطلاب التواصل مع الجامعة بواسطة تطبيق تويتر من خلال الصفحة الرسمية للجامعة بالبرنامج.

رقم جامعة تبوك شؤون الطلاب

اختلفت وسائل الاتصال بين الطلاب والجامعة فالبعض يفضل التواصل الالكترونى بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة، أو عبر نظام تواصل ، والبعض يقوم بتفضيل الطريقة التقليدية المتبعة فى جميع المؤسسات وهو الاتصال الهاتفى لذا سأعرض لكم رقم الهاتف الخاص بجامعة تبوك لسهولة التواصل مع الجامعة.

رقم هاتف جامعة تبوك 3022427014 .

استخدام البلاك بورد في التعليم

يقوم بتقديم المادة العلمية بأسلوب مميز.

سهولة تواصل الطالب مع المدرس وأقرانه من التلاميذ.

يوجد به أدوات لتقييم مستوى أداء الطلاب وتحديد مستوياتهم ومدى التحصيل الدراسى الخاص بهم.

تقديم التغذية الراجعة والتعزيز الفوري وغير الفوري للطلاب

تقديم المحاكاة لإجراء التجارب الخطيرة وتوفير الأمان من خلال بيئة آمنة.

مميزات نظام البلاك بورد

بلاك بورد جامعة تبوك هو نظام معلومات من أجل إدارة التعليم عن بعد ومتابعة مدى تقدم الطلاب والمراقبة المستمرة للعملية التعليمية فى مختلف المؤسسات التعليمية، حيث أنه يتيح لجميع الطلاب أن يتواصلوا مع المحاضرات الدراسية خارج نطاق المؤسسة التعليمية وبأى وقت يريد وفي أي مكان، فهذا النظام الالكتروني المميز يوفر للطالب مختلف الأدوات الخاصة بالمادة التعليمية المقررة على الطالب والتفاعل معها بكل سهولة ويسر، كما يستطيع التواصل مع أى مدرس من أعضاء هيئة التدريس المسجلة داخل برنامج البلاك بورد كما يستطيع التواصل مع زملائه التلاميذ والمسجلين بداخل البرنامج وفى نفس المقرر على الطالب والتفاعل سويا، فهذا يساعد الطلاب على أخذ دروسهم العلمية وأداء الاختبارات الكترونيا بواسطة برنامج البلاك بورد، والحالة الوحيدة التي يلجؤون للذهاب إلى الجامعة هو لأداء الاختبارات النهائية بالجامعة.