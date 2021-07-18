نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي منصة سلفة تمويل يصل إلي 3000 آلاف ريال سعودي في ربع ساعة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي منصة سلفة هو أحد أهم المنتجات التمويلية, والتي تمكن العملاء ممن ينطبق عليهم الشروط من الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي (3,000) ريال سعودي. حيث يتعرض بعض العملاء لبعض الالتزامات المادية المفاجئة والتي تجعلهم يرغبون في الحصول علي تمويل بسيط بأقساط شهرية بسيطة جداً. من هذه الالتزامات الحاجة إلي صيانة السيارات, الحاجة إلي رفع كفاءة وترميم المنازل, بل وأيضاً في حالة الرغبة في قضاء عطلة أو إجازة طويلة وعمل الرحلات للأماكن الترفيهية المختلفة. وتعد منصة سلفة هي أحد وأهم وأعرق المنصات التمويلية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي, والتي تؤكد لنا مدي الأمان نتيجة لوقوعها تحت سيطرة المؤسسة. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل قرض شخصي منصة سلفة في أسرع وقت ممكن, في أقل من ربع ساعة فقط, مع تناول الشروط وكيفية التقدم للحصول علي تمويل منصة سلفة الفوري خلال هذا المقال.

قرض شخصي منصة سلفة خلال (15) دقيقة فقط

تقوم منصة سلفة بتقديم المنتج التمويلي خلال ربع ساعة فقط لجميع العملاء ممن ينطبق عليهم الشروط كالتالي:

أن يكون العميل من المواطنين السعوديين فقط.

من المواطنين السعوديين فقط. ألا يقل عمل العميل الراغب في الحصول علي التمويل عن 18 عام وألا يزيد عن 60 عام.

الراغب في الحصول علي التمويل عن 18 عام وألا يزيد عن 60 عام. ألا يقل الراتب الشهري للعميل الرغب في الحصول علي التمويل عن (4,000) آلاف ريال سعودي.

الشهري الرغب في الحصول علي التمويل عن آلاف ريال سعودي. ألا تقل فترة العمل للعميل لدي القطاع العام عند الحصول علي التمويل عن (3) شهور.

عند الحصول علي التمويل عن ألا تقل فترة العمل للعميل لدي القطاع الخاص عند الحصول علي التمويل عن (6) شهور.

مميزات تمويل منصة سلفة

تمويل فوري في خلال دقائق (15) دقيقة فقط.

في خلال دقائق القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. التمويل بدون تحويل الراتب .

. أنظمة سداد مرنة وأقساط شهرية بسيطة جداً.

مرنة شهرية جداً. هامش ربح بسيط جداً وتنافسي.

وتنافسي. إيداع مبلغ التمويل خلال دقائق بحسابك البنكي.

خلال دقائق بحسابك البنكي. المنصة خاضعة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

طريقة التقديم للحصول علي قرض منصة سلفة

في البداية يجب القيام بتسجيل الدخول إلي منصة سلفة الإلكترونية.

بعدها يتم تحديد مبلغ التمويل بحد أقصي (3,000) آلاف ريال سعودي.

بعدها قم بتحديد نظام السداد المناسب لك والأقساط الشهرية .

المناسب لك . يتم استكمال كافة البيانات لإنهاء الإجراءات.

وفي النهاية وفي حالة استكمال البيانات بطريقة صحيحة فسيتم إيداع مبلغ التمويل في حسابك البنكي خلال دقائق.