المنطقة الشرقية تتزين بالأشكال والإنارة الجمالية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

دوت الخليج – واس أنهت أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ أعمال الزينة التجميلية في مداخل الدمام والواجهة البحرية والميادين والدوارات، وتركيب أشكال الإنارة الجمالية على الأشجار وأعمدة الإنارة والزخارف بالطرق والميادين؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ.

كما نفذت أعمال تركيب 200 شكل جمالي مضيء و120 شكلاً مضيئاً على الأعمدة، وتركيب 60 مجسماً لشعار المملكة، إضافة إلى صيانة إنارة دوار الصدفة ودوار الأشرعة والمداخل والواجهات البحرية والكورنيش، وتزيين ممشى “البهجة” بالزهور والأشجار والإضاءات التجميلية وعبارات التهنئة بالعيد.

وأكدت الأمانة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات “940”.

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