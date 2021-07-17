شروط وخطوات التقديم علي وظائف الحج 1443 عبر منصة جدارة

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عمر شويل - جدة التقديم علي وظائف الحج 1443 يعتد ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي شروط التقديم في هذه الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة عبر موقع منصة جدارة للوظائف الإدارية علي شبكة الأنترنت حتي يتقدم لها الكثير من المواطنين في المملكة.
التقديم علي وظائف الحج 1443
قامت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن توافر العديد من الوظائف الفارغة التي تتوافر لجميع المواطنين في المملكة وذلك لأن يقومون بالتقديم علي هذه الوظائف وقد أوضحت الوزارة بإن هناك العديد من التخصصات المطلوبة للعمل وقد أوضحت أيضاً بإن التقديم سيكون من خلال موقع منصة جدارة للوظائف الإدارية والتابع لوزارة الموارد البشرية.
شروط وظائف وزارة الحج
لأن يتم تنظيم القبول في هذه الوظائف قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وتتلخص هذه الشروط في مجموعة السطور التالية:
- إن يكون المتقدم لهذه الوظائف مواطن سعودي الجنسية.
- يجب إن لا يكون عامل في وظائف أخري بالمملكة العربية السعودية.
- إن يكون حاصل علي شهادة جامعية من المملكة العربية السعودية.
- يجب إن يكون المتقدم لهذه الوظائف حسن السير والسلوك.
- إن لا يكون مسجل عليه أي من القضايا الجنائية في المملكة.
- إن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.
- يشترط إن يجتاز أختبار القبول في الوظائف.
خطوات التقديم علي وظائف الحج 1443
يتم التقديم في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال موقع منصة جدارة علي شكبة الأنترنت ولأن تقوم بالتقديم في تلك الوظائف يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع منصة جدارة علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الجانبية للموقع الوظائف المتاحة.
- اختيار الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية لك في المكان المخصص لها.
- رفع كافة الأوراق التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- النقر علي زر التسجيل.
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