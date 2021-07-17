استعلام عن الصك العقاري برقم الهوية وآلية الطباعة

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عمر شويل - جدة استعلام عن الصك العقاري يعد من أكثر الخدمات التي توفرها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية استخدامًا من قبل المواطنين، حيث يتم السماح للمواطنين من خلالها بالتعرف على صكوك الملكية المثبتة لملكيتهم للعقارات من داخل المملكة، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الصك برقم الهوية كما يمكن للمواطنين أيضًا طباعة صك عقاري برقم الهوية بكل سهولة عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن الصك العقاري أو ملكية عقار برقم الهوية.
استعلام عن الصك العقاري
يلجأ المواطنين إلى استعلام عن الصك العقاري حيث يعتبر الصك هو الورق الرسمي الوحيد المثبت لأحقيتهم في ملكية الأراضي أو الوحدة السكنية، وقد تم العمل على تحويل جميع الصكوك المملوكة للمواطنين إلى صكوك إلكترونية وذلك بسبب بعض المشاكل التي كان يعاني منها بعض المواطنين ويتم الاستعلام عن الصك العقاري إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:
- يقوم المستخدم بالولوج إلى الصفحة الرسمية لوزارة العدل.
- التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية ومن خلالها يتم الضغط على كلمة المزيد.
- يتم بعد ذلك النقر على كلمة كتابات العدل، ليظهر بعض الخدمات يتم اختيار خدمة الاستعلام عن الصك العقاري من خلالها.
- يتوجب على المستعلم بعد ذلك الضغط على كلمة الدخول إلى الخدمة وتدوين رقم الصك الخاص به وكذلك تاريخه.
- بعد الانتهاء من كتابة المعلومات المطلوبة من المستعلم يقوم بالضغط على كلمة استعلام.
- يظهر أمام المستعلم بعد ذلك كافة المعلومات المتعلقة بالصك الخاص به.
طباعة الصك من ناجز
قامت وزارة العدل بتوفير إمكانية طباعة الصك العقاري ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها ويتم طباعة الصك من خلال:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
- النقر على كلمة كتابات العدل من أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- يتم بعد ذلك الدخول إلى خدمة الاستعلام عن الصك العقاري.
- يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام حسابه الشخصي في أبشر.
- يطلب بعد ذلك الموقع رقم صك الملكية وكذلك رقم الهوية الوطنية للمستعلم.
- يتم إتباع التعليمات فور الضغط على كلمة التالي ومن ثم يتم عرض صك الملكية ويتاح للعميل الضغط على كلمة طباعة ومن ثم يتم الطباعة بنجاح.
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