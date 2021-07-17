نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام البنوك فى الحج وموعد أجازة البنوك والعودة بعد عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام البنوك فى الحج ومواعيد اجازة البنوك فى عيد الأضحى. وموعد عودة دوام البنوك من اجازة العيد كل تلك الأسئلة تشغل بال المواطنين والمقيمين فى المملكة. خصوصاً أن تلك الفترة تشهد الكثير من عمليات السح والإيداع وتشهد أيضاً ذروة تحويلات الأموال من قبل المقيمين لذويهم فى كافة ربوع الأرض. حتى يقوموا بشراء ملابس ومستلزمات قضاء العيد وأيضاً يسعى الكثير لمعرفة دوام البنوك فى الحج. ثم نطراً لحاجة زوار بيت الله الحرام للموال بشكل دائم من اجل قضاء الحاجات والتنقل فى المناسك.

موعد اجازة البنوك فى عيد الأضحى 1442

تعد اجازة عيد الأضحى هامة بالنسبة للبنوك ويتم احتسابها بأجر كامل فى تلك المناسبة المقدسة. ورغم الحاجة الشديدة لسير العمل فى البنوك نطرا للضغط الشديد الذي تستقبله البنوك. إلا أن لأجازه ثابتة ولا يمكن إلغائها من قبل البنك المركزي السعودي. حيث يقوم البنك بالإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية فى البنوك قبل بداية العام الجديد. حتى يقوم المواطنين بالانتهاء من متطلباتهم وخدماتهم البنكية قبل اجازة البنوك فى العيد. لذا حدد البنك المركزي أن اجازة البنوك فى السعودية فى عيد الأضحى بدأت من يوم الجمعة الموافق 16/7/2021 الموافق هجرياً السادس من ذي الحجة 1442. وموعد نهاية اجازة البنوك فى عيد الأضحى ستكون يوم 24/7/2021 الموافق هجرياً 14 ذي الحجة 1442.

مواعيد دوام البنوك في الحج وموعد أخر دوام للبنوك قبل الحج

فى أجراء جديد من قبل البنك المركزي السعودي والذي قام بتعميم منشور للبنوك والمؤسسات المالية ومراكز التحويل المالي بضرورة فتح فروع فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأيضاً فى المنافذ الحدودية وبالأخص فى مدينتي مكة والمدينة المنورة وطالب البنك المركزي كافة البنوك بإعلان مواعيد العمل الاستثنائية خلال فترة عيد الأضحى وفترة اجازة الحج ويمكن للعميل الدخول على موقع البنك الإلكتروني. ثم معرفة الفروع مواعيد البنوك التي تعمل فى اجازة العيد وأجازة الحج.

أخر يوم عمل للبنوك قبل الاجازه

ورسمياً يعتبر يوم الخميس الموافق 15/7/2021 ميلادياً والموافق هجرياً الخامس من ذي الحجة 1442 هو أخر يوم لدوام البنوك وذلك قبل بداية عيد الأضحى. وقبل موعد اجازة الحج ولكن يتم استثناء الفروع التي سيتم الإعلان عنها من قبل كل بنك والذين تم تكليفهم من قبل قرار البنك المركزي بالعمل أثناء عطلة البنوك الرسمية. ذلك لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين فى فترة اجازة العيد وأجازة موسم الحج.