نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل وتحديث البيانات المسجلة في حساب المواطن عبر موقع ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعديل البيانات المسجلة في حساب المواطن هي أحد الاستعلامات التي يبحث عنها الكثير من مستفيدي برنامج دعم حساب المواطن، حيث يعد برنامج حساب المواطن من البرامج المالية التي تُصرف شهرياً لعدد محدد من المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط صرف الدعم المالي المقدم من قبل القيادة السعودية، حيث من خلال برنامج حساب المواطن تستفيد الكثير من الأسر والكثير من الأفراد في الحصول علي مبالغ مالية بصفة شهرية من أجل إعانتهم علي أعباء الحياة الصعبة وخاصة لمن يعاني من عدم توافر دخل ثابت، وحتي يتم صرف الدعم الخاص بحساب المواطن بصفة مستمرة يجب تحديث وتعديل البيانات المسجلة في حساب المواطن إذا تم تغيير بعض البيانات المسجلة من قبل مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها من الأمور التي يجب تحديثها.

برنامج دعم حساب المواطن الشهري

دعم حساب المواطن هو أحد البرامج المقدمة من قبل القيادة السعودية لمساعدة جميع الأسر ضعيفة الدخل والأسر متوسطة الدخل الشهري من أجل مساعدتهم علي قضاء حوائجهم المختلفة، ويتم التسجيل بموقع حساب المواطن وتقديم طلب إلكتروني للحصول علي دعم حساب المواطن شهرياً، علي أن يتم دراسة الطلب المقدم والاطلاع علي جميع تفاصيل البيانات الخاصة بكل فرد أو كل أسرة والقيام بتعديل البيانات المسجلة في حساب المواطن بصورة مستمرة، وفي حالة مطابقة الشروط يتم صرف دعم حساب المواطن المالي بصورة شهرية.

طريقة تعديل البيانات المسجلة في حساب المواطن

بإمكان كل مستفيد أو مستفيدة من دعم حساب المواطن أن يقوم بتحديث وتعديل البيانات المسجلة في حساب المواطن في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات، حتي يستطيع البرنامج الاستمرار في صرف الدعم المقدم دون انقطاع، ويتم تعديل بيانات حساب المواطن كالتالي:

يقوم كل مستفيد بالدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني.

الدخول بكلمة المرور الخاصة واسم المستخدم الخاص بكل شخص.

التوجه إلي الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية، ثم اختيار تحديث بيانات حساب المواطن.

يتم تعديل كافة البيانات المراد تعديلها مثل الدخل الشهري أو رقم الجوال أو عدد أفراد الأسرة.

الضغط علي تحديث.

الفئات المجتمعية التي تستفيد من الدعم النقدي لحساب المواطن

ليس كل فئات المجتمع السعودي تستطيع الحصول علي الدعم المالي لحساب المواطن, ولكن يوجد عدد محدد من الفئات هي التي تحصل علي المساعدات المالية لحساب المواطن, مثل ( المواطن أو المواطنة السعودية العزباء, الأسر السعودية الفقيرة, السيدة المتزوجة من رجل سعودي, المرأة السعودية المتزوجة من اجنبي).

شروط التسجيل في حساب المواطن عن فتح باب التسجيل

قام برنامج حساب المواطن بوضع شروط للأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في حساب المواطن كمستفيدين جديدين, مع العلم أن حساب المواطن لم يعلن حتي الآن عن فتح باب التقديم مره ثانية في البرنامج للمستفيدين الجديدين, ولكن عند فتح باب التقديم وحتي تستطيع التسجيل في برنامج حساب المواطن لابد موافقة الشروط المعلنة مع المتقدم.

يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة ولا يخرج منها اكثر من ثلاث اشهر. أن يكون سعودياً الجنسية, وفي حالة كونه ابن أو ابنة مواطن أو مواطنة سعودية فإنه يستطيع التقديم. لا يجب أن يكون مسجل في احد دور الرعاية والإيواء أو السجون السعودية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن