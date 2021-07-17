نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن..رابط التقديم علي وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم علي وظائف الحج والعمرة 1442، وذلك عبر موقع جدارة الإلكتروني حيث نتابع مع حضراتكم أحدث التطورات عن الوظائف التي اتاحتها وزارة الحج للعام 1442، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لشغل 44، وظيفة في عدد من التخصصات المختلفة، ويتم التقديم عبر موقع الكتروني مخصص من قبل وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية، وهو رابط موقع جدارة المخصص لإستقبال طلبات التقديم علي الوظائف الحكومية، وذلك لمنع التكدس علي مكاتب الخدمات الحكومية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

رابط وظائف الحج والعمرة 1442

تم الإعلان بالفعل عن تفعيل رابط وظائف الحج والعمرة 1442، وذلك لشغل وظائف حكومية في المملكة العربية السعودية، وهذة الوظائف المحددة نستعرضها مع حضراتكم تفصيلا، وقبل ذلك نعلمكم إن التقديم يبدامن اليوم ويستمر لمدة سبعة أيام فقط، بحيث ينتهي قبول الطلبات في يوم 14 من ذي الحجة

مأمور علاقات عامة.

مراقب خدمات.

محامي مساعد.

باحث مشاريع مساعد.

محلل نظم.

باحث إحصاء.

أخصائي تطوير

باحث تطوير إداري.

مراقب عام، مراقب حج وعمرة.

باحث توظيف مساعد.

مطور برامج أول.

باحث تطوير موارد بشري.

أخصائي تخطيط.

باحث آمن وسلامة.

يتم التعاقد من خلال إرسال البيانات الشخصية علي رابط موقع جدارة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وبعد ذلك تفحص كافة الطلبات ومن ثم يتم قبول طلبات التعيين من الفئات التالية

الحاصلين علي درجة الماجيستير أو درجة الدكتوراة.

خريجي المعاهد المتخصصة.

الحاصلين علي الثانوية العامة أو مايعادلها.

رابط التقديم علي الوظيفة عبر جدارة

يتم بدأ قبول طلبات المتقدمين الي شغل وظائف الحج والعمرة 1442 عبر رابط موقع جدارة، ابتدأ من صباح الغد الأربعاء الموافق 4 من شعبان 1442 وينتهي التقديم ويتم غلق الموقع يوم 10 شعبان 1442 ويستمر الموقع في قبول الطلبات لمدة سبع أيام فقط، يتم مطابقة الشروط التي حددتها وزارة الجح والعمرة مع طلبات المتقدمين بطلبات التحاق لشغل الوظائف المعلنة، وفي حالة مطابقة الشروط يتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين، وشروط الحصول علي الوظيفة هو القبول في المقابلة الشخصية، التي يتلقي فيها المتقدمين مجموعة من الأسئلة ويجب اجتيازها بنجاح، وفي بعض الوظائف تحتاج الي معرفة لغات تركية والعديد من الغات الاخري.

وبدأت فاعليات إستقبال الطلبات الجديدة لشهر ذي الحجة، كما وضحنا لحضراتكم الميعاد في الفقرة الأولي، ونوكد علي ضرورة أجتياز المقابلة الشخصية للحصول علي الوظائف المعلنة.