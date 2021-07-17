نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من قروض بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من قروض بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف يعد من البنوك التي تقدم قروضا متنوعة، تتناسب القروض مع جميع العملاء، وكذلك يقدم القروض بفترة سداد تناسب الجميع، وتقدم للرجال والنساء، وجميع الموظفين بالمملكة، يقدم التمويل للنساء الأرامل والمطلقات بدون فوائد وبدون رسوم إدارية، تسهيلا منه لتقديم أفضل تمويل للمرأة وإعانتها، فهناك طلب يقدم لتحصل علي الإعفاء من سداد باقي القرض، ثم يقدم البنك شروطا ومستندات تطلب منك للحصول علي القرض، وعند الإعفاء هناك أيضأ شروطا لذلك، ويعتبر بنك التسليف من أبرز البنوك المعروفة بداخل المملكة، ومن خلال المقال وموقع ثقفني، سنتعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي الإعفاء.
الشروط والأوراق المطلوبة للإعفاء من قروض بنك التنمية الاجتماعية
يعتبر بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية التي تقدم قروضا كثيرة لمختلف الرجال والنساء، وقروضا متنوعة، ويمكن للبنك أعفائك من تسديد باقي القرض، وهناك شروطا ومستندات لذلك، وهذه صفحة التسجيل الخاصة بالإعفاء وتقديم الطلب وهناك خطوات تتبعها لطلب الإعفاء وهي:
- الدخول على الرابط لبنك التنمية الاجتماعية وتقديم الطلب للإعفاء من تسديد باقي القرض اضغط هنا.
- ثم تسجيل دخولك إلى حسابك الشخصي في البنك.
- تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.
- ثم كتابة الرمز المرئي في المكان المخصص.
- قدم طلب نموذج إعفاء من بنك التسليف.
- كتابة البيانات المطلوبة من اجل الحصول علي نموذج الإعفاء.
- يتم إرسال الأوراق إلى الديوان الملكي السعودي لأخذ الموافقة.
الشروط الواجب توافرها لقبول طلب الإعفاء من سداد القرض
- التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة.
- ثم تقديمها بشكل جيد وعدم تفويت أي جزء منها.
- لا يكون صاحب القرض مع أي بنك اخر.
- عدم مطالبته بسداد جميع ديونه مع أي بنك اخر.
- تقديم الطلب من خلال الرابط للموقع الإلكتروني بنك التنمية الاجتماعية.
- ثم أخيرا، تقديم جميع الضمانات المطلوبة للحصول علي الموافقة.
أرقام بنك التسليف الموحدة (بنك التنمية الاجتماعية)
- الرقم الرسمي الخاص ببنك التسليف وهو 920008002 .
- الايميل الخاص بالبنك [email protected]
- إنشاء محادثة فورية مع فريق دعم بنك التسليف.
- من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ثم اضغط على مساعد ذكي.
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