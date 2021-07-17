نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2021 السعودية بكافة محافظاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى 2021 بالمملكة العربية السعودية ، موعد صلاة العيد ومواقيت صلاة العيد بكافة محافظات السعودية المختلفة الرياض ومكة وتبوك وغيرهم، هو الشئ الأكثر بحثا الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما تم التأكيد على موعد العيد الذي أعلن من قبل فلكيا، وقد تم التأكيد على بدء شهر ذي الحجة 1442 هجريا بالفعل، ليكون يوم الاثنين التاسع عشر من يوليو 2021 ،والموافق التاسع من ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات، وعلى ذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء العشرون من يوليو 2021 ،وذلك في المملكة العربية السعودية ومصر وكافة البلاد الإسلامية .

على الرغم من محاولة الكثير من الدول في التحجيم في مظاهر الاحتفال بالعيد بسبب فيروس كورونا كوفيد 19 . إلا أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات الاحترازية في معظم الدول العربية لأداء مناسك عيد الأضحى بأكملها من صلاة ،وذبح للأضحية، بشكل آمن بنسبة كبيرة دون التسبب في زيادة نسب الإصابات بكوفيد 19 مرة أخرى، ومع انتشار الكثير من اللقاحات الآن بشكل كبير في معظم الدول أصبح الموضوع أكثر أمانا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 السعودية

يتم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية ، بحيث يكون عقب شروق الشمس بنحو عشرون دقيقة على الأكثر. وبالطبع يختلف الموعد من كل محافظة للأخرى داخل المملكة العربية السعودية بحسب مواعيد الشروق الخاصة بها ، ولكن يكون الفارق عدة دقائق بين كل محافظة والأخرى، ويمكنكم الآن معرفة كافة مواقيت صلاة عيد الأضحى السعودية 2021 لكافة المحافظات، وهي كالتالي.

موعد صلاة العيد بالرياض 5.36 صباحا.

موعد صلاة العيد بمكة المكرمة 6.09 صباحا.

المدينة المنورة 6.05 صباحا.

موعد صلاة العيد بتبوك 6.09 صباحا.

الدمام 5.19 صباحا.

موعد صلاة العبد بالطائف 6.17 صباحا.

موعد صلاة العيد بنجران 5.59 صباحا.

العلا 6.07 صباحا.

موعد صلاة العيد بجدة 6.11 صباحا.

موعد صلاة العيد بينبع 6.11 صباحا.

القويعية 5.43 صباحا.

موعد صلاة العيد بالظهران 5.19 صباحا.

موعد صلاة العيد بالقريات 6.00 صباحا.

ذكرنا لكم الآن مواقيت الصلاة بكافة محافظات المملكة العربية السعودية، ويمكنكم أيضا معرفة كافة أكلات العيد المفضلة ، وعلى رأسها بالطبع الريش المشوية بالتتبيلة المميزة ., والتي يمكنكم التحضير لها من يوم الوقفة، وعملها أول أيام العيد بطعمها الشهي والمميز.