نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة 1443 للزائرين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مجلس الضمان الصحي خدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة والتي يتم إتاحتها لجميع الأفراد سواء من المقيمين أو الزائرين حيث تعتبر خدمات التأمين الصحي من أهم الأشياء التي يتم التأكد منها لضمان الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، حيث يتم عمل تأمين طبي للمقيمين ويتم الاستفادة منه في الحالات الصحية الطارئة كالحوادث أو الاحتياج للعمليات العاجلة، ويمكن من خلال الخدمات الإلكترونية لمجلس الضمان الصحي الاستفسار عن التأمين الصحي للوافدين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة ضمن أهم الخدمات الإلكترونية التابعة لمجلس الضمان الصحي والتي من خلالها يتم معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتأمين الطبي لجميع الأفراد من داخل المملكة، وللاستعلام يجب إتباع الخطوات التالية:

عليك زيارة رابط مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.

ثم الدخول إلى بوابة الخدمات، واختيار حالة التأمين.

قم بالنقر على تبويب تسجيل دخول وأدخل البيانات المطلوبة.

يتعين عليك كتابة رقم الهوية للمواطن بينما الوافد يقوم بكتابة رقم إقامته.

قم بإدخال رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الشاشة.

النقر على خيار موافق.

الآن ستحصل على تفاصيل التأمين الطبي بالكامل.

الاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين

يتم منح الزائرين سواء بغرض العمل أو الزيارات العائلية تأمين طبي ويشمل هذا التأمين بعض الحالات الصحية والتي يتم التعاقد عليها من قبل الشركة التي يتم السفر من خلالها وللاستعلام عن التأمين الطبي للزائرين يتم المرور بالخطوات التالية:

على الزائرين الولوج إلى مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.

اختر تأمين الزائرين من بين الخدمات التي أمامك.

عقب دخولك يتعين عليك كتابة البيانات المطلوبة وكود التحقق كما يظهر لك.

يتعين عليك النقر على تبويب استعلام.

ستحصل على جميع تفاصيل التأمين للزائر.

قنوات التواصل مع مجلس الضمان الصحي

وهناك العديد من القنوات التي تُمكن المتعاملين من التواصل مع مجلس الضمان الصحي، وتتمثل في الرقم الموحد وهو: 920001177، كما أن المجلس أتاح قناة للتواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك للتعرف على كافة تفاصيل التأمين الطبي أو تقديم شكاوى ومقترحات.