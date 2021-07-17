نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق برنامج ساند الجديدة 1443 للتعطل عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استحقاق برنامج ساند الجديدة 1443 قد تم تدشينها في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المستمر للمواطنين، وخصوصًا العاطلين عن العمل، وقد أشرفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على البرنامج حتى يصل الدعم إلى المواطنين المستحقين له فقط، ولذلك لا بد من التعرف على ضوابط الأهلية في برنامج ساند حتى يتم قبول طلبك، وسوف نتعرف على جميع شروط استحقاق دعم ساند الجديد.

شروط استحقاق برنامج ساند الجديدة 1443

تم وضع شروط برنامج ساند الجديدة 1443 وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه وكذلك لضمان معيشة جيدة للعاطلين عن العمل نتيجة الأسباب القهرية التي لا يد له فيها وذلك لحين الحصول على عمل جديد، وعلى من يجد به الشروط التالية أن يقوم بالتقديم:

لا بد أن يكون صاحب الطلب من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، ولا يزيد عمره عن 60 عام.

أن تكون ضوابط المادة 14 في إطار قانون العمل متوفرة به.

ألا يكون صاحب الطلب حاصلًا على أي دعم من أحد البرامج الأخرى، أو أن يكون لديه أحد الوظائف.

ألا يكون هو السبب الأساسي في ترك العمل، وأن تكون الأسباب خارجة عن الإرادة بأي حال من الأحوال.

الالتزام بالتدريبات التي يتم تقديمها من الجهات المعنية.

طريقة التسجيل في برنامج ساند 1443

وعلى من يرغب في التسجيل في بوابة ساند للاستفادة من خدماتها اتباع الخطوات التالية:

عليك زيارة الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية.

عليك تسجيل الدخول عن طريق حسابك في الموقع، وهو اسم المستخدم وكلمة السر.

قم بالنقر على تبويب استحقاق من أجل البدء في إدخال البيانات وعلى رأسها رقم حسابك في أحد البنوك بالمملكة.

إضافة إلى ذلك يتعين على المستفيد إدخال بياناته الشخصية لسهولة النظر فيها والتواصل فيما بعد.

سيصلك بعد ذلك كود تحقق على جوالك لإتمام التفعيل، ثم يتم النظر في الطلب، وسيتم الرد عليك سواء بقبولك أو برفضك.

رقم التواصل مع نظام ساند

أما عن آلية التواصل مع دعم ساند فيمكن التواصل مع الرقم الموحد المخصص لذلك: 920004696، وسوف يتم الرد عليك بكافة التفاصيل سواء عن الآلية أو الشروط الخاصة بالبرنامج، الذي يصنف على أنه من أهم برامج الدعم الجديدة.